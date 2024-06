Après Kevin Durant et LeBron James, Aaron Gordon va se frotter au cas Jimmy Butler

« Je dis à tous les jeunes qui arrivent de trouver une niche qui va les aider à rester dans la ligue », rapporte Aaron Gordon. Sa « niche » à lui, comme il le dit, c’est désormais la défense. « Si je peux m’acquitter de la tâche de défendre sur le meilleur joueur, soir après soir, et faciliter la tâche des gars qui m’entourent, pour qu’ils puissent se focaliser sur leur travail, je le ferai à chaque fois », développe l’ailier des Nuggets.

Celui-ci va avoir une nouvelle occasion de faire parler ses talents en la matière, dans les jours à venir. Après s’être occupé de quelques-uns des plus grands noms de la ligue dans ces playoffs (Kevin Durant, LeBron James, Karl-Anthony Towns…), Aaron Gordon s’attaque à un nouveau défi de taille : Jimmy Butler.

« Jimmy est difficile à couvrir, pour des raisons différentes que les gars que j’ai gardés dans cette campagne comme KD et LeBron, KAT. Jimmy fait tout. Il fait toutes les choses intangibles. Il joue en transition, fait des coupes, prend des rebonds offensifs, joue le ‘backdoor’ », énumère le coéquipier de Nikola Jokic.

Un journaliste lui demande s’il serait capable de maintenir son adversaire sous les 22 points de moyenne par exemple. « Je ne me fixe pas vraiment d’objectifs en matière de points. Je veux juste lui rendre la tâche aussi difficile que possible tout au long de la soirée, pendant 48 minutes, pendant toute une série. Faire en sorte que tout ce qu’il obtient soit difficile. Le faire travailler pour tout », rétorque Aaron Gordon.

Pas son unique responsabilité

« Ce n’est pas du un-contre-un. Le basket se joue à cinq-contre-cinq, et il y aura une défense à cinq sur le terrain », rappelle-t-il en écho à de récents propos de Mike Malone, qui avait déclaré : « On n’arrête pas un gars comme Jimmy Butler avec un seul joueur. Ce ne sera pas seulement la responsabilité d’Aaron Gordon, de Michael Porter Jr. ou de celui qui défendra sur lui. […] Ça doit être cinq gars qui défendent comme un seul homme pour essayer d’arrêter un tel talent. Il faut lui proposer différents « match-ups », le perturber, et faire en sorte que les cinq joueurs se concentrent sur cette tâche, une possession à la fois. »

De son côté, Jeff Green rappelle que son coéquipier, dont la densité physique et les qualités athlétiques peuvent faire la différence, est capable de s’adapter en défense, face à une vedette ou non.

« Il fait du bon boulot dans l’approche de sa mission face à celui qu’il défend, mais aussi pour réaliser quels joueurs sont impliqués s’il y a un ‘switch’, il fait un travail formidable. C’est en partie grâce à lui que nous sommes ici. Tout commence par la défense, il est notre figure de proue en défense. »

À voir donc comment Aaron Gordon s’en sort face à l’indiscutable meilleur joueur de la conférence Est sur ces playoffs, avec ses stats ronflantes : 28.5 points (48% aux tirs dont 36% de loin), 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Si ce dernier atteint sa moyenne de points mais avec une efficacité moindre, Aaron Gordon se dit que ce sera déjà « une victoire ».

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.6 2.0 0.8 1.4 0.6 13.9 Total 669 29 48.1 32.3 68.3 1.8 4.6 6.3 2.7 2.0 0.8 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.