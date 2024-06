Tyrese Haliburton attendu… comme pilote aux 500 miles d’Indianapolis

Tyrese Haliburton va changer de casquette le temps d’une journée. Le meneur des Pacers a été convié comme pilote honoraire de la « Pace Car » (voiture pour mener la danse) pour la 107e édition des 500 miles d’Indianapolis qui ont lieu ce dimanche 28 mai.

Il conduira une Chevrolet Corvette Z06 Hardtop 2023 et mènera le peloton de 33 pilotes au départ de ce qui est considéré comme « le plus grand spectacle de compétition automobile ».

« C’est un immense honneur d’avoir l’opportunité de conduire la « Pace Car » et de mener le peloton au départ de l’Indy 500. Le basket et la course automobile sont très importants dans l’Indiana, et c’est une expérience formidable que de représenter les Pacers lors de la plus grande course du monde », s’est enthousiasmé le joueur NBA, qui sort de son exercice le plus accompli en carrière dans l’Indiana.

Honored and grateful for the opportunity, can’t wait for Sunday! https://t.co/6eStV4LUv7 — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) May 24, 2023

« Tyrese a réalisé une saison exceptionnelle avec les Indiana Pacers cette année, il est parfait pour mener le peloton dans la capitale mondiale de la course automobile. Tyrese a de la puissance et de la vitesse sur le terrain, donc conduire la Corvette Z06 Pace Car devrait être quelque chose de naturel », prédit déjà le président de l’IMS (Indianapolis Motor Speedway), J. Douglas Boles.

Cette course mythique se dispute sur un circuit ovale d’environ quatre kilomètres, avec une distance totale de 500 miles (soit un peu plus de 800 kilomètres) à parcourir, ce qui représente 200 tours du circuit. La vitesse moyenne sur un tour peut monter jusqu’à 370 km/h, avec des pics à plus de 390 km/h.