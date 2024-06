La douce revanche de Kentavious Caldwell-Pope

Champion NBA en 2020 avec les Lakers, puis échangé aux Wizards pour faire venir Russell Westbrook, Kentavious Caldwell-Pope est bien parti pour jouer sa deuxième finale NBA en trois ans ! Récupéré par les Nuggets l’été dernier, et carrément prolongé dès son arrivée, « KCP » apporte expérience, défense et adresse extérieure depuis le début de saison, et il l’a confirmé cette nuit avec 17 points à 6 sur 10 aux tirs. Pour lui, il était essentiel de frapper les premiers.

« Nous sommes arrivés agressifs, avec en tête que c’était un voyage d’affaires. On voulait être les premiers à mettre la pression et ne pas les laisser nous mettre la pression en premier. Nous voulions donner le premier coup de poing, et nous sommes entrés en force dans le premier quart-temps. Nous avons fait exactement ce que nous voulions » explique-t-il à propos de ce début de match canon.

Un KCP plus bavard sur le terrain

En défense, Caldwell-Pope montre l’exemple, et on retient sa capacité à « switcher » et à venir aider de n’importe quel endroit du demi-terrain.

« C’est juste une question d’effort » assure-t-il. « On veut simplement faire les efforts avec la volonté de réduire les espaces quand ils ont la balle, et de faire un deuxième effort supplémentaire lorsqu’ils font la passe. On l’a très bien fait, notamment dans le fait d’aider, mais aussi d’aider celui qui aide. C’est une clé importante pour nous. »

A titre personnel, et dans l’attitude, c’est un KCP plus leader et plus vocal que l’on découvre avec les Nuggets.

« J’ai l’impression d’avoir parlé toute la saison, et encore plus en playoffs, en essayant de garder mes gars motivés pour l’objectif que nous nous sommes fixé au camp d’entraînement » assure-t-il. « Nous n’avons pas le droit à l’erreur. Nous sommes trop proches de notre objectif, alors nous ne pouvons pas commettre d’erreurs quand nous savons que le plan de jeu est de suivre Reaves. Et puis quand on joue « small ball » avec Aaron au poste 5, il est toujours en couverture, et on se doit d’être prêt pour gérer d’éventuelles erreurs. »

« Le fait qu’on ne parle pas beaucoup de nous, nous en faisons une affaire personnelle. Nous utilisons cette énergie pour continuer à prouver que tout le monde a tort »

Comme ses coéquipiers, KCP est conscient que les Nuggets sont sous-estimés, et que peu les imaginaient capables de franchir un cap cette saison. Mais il assure que dès le camp d’entraînement, ça visait le titre !

« C’est comme ça depuis le camp d’entraînement, depuis que nous jouons ensemble et tout au long de la saison. Ce n’est pas pour rien que nous sommes numéro 1 à l’Ouest » rappelle-t-il. « J’ai cru dès le départ que nous pouvions gagner le titre. C’était l’état d’esprit de tout le monde. Nous savions que nous pouvions nous entendre et jouer ensemble. Nous voulions simplement continuer à jouer dur, ensemble et à faire de grandes choses. Nous sommes les outsiders. Nous n’avons pas le respect qu’on mérite. Comme je l’ai dit, ce n’est pas pour rien que nous sommes numéro 1 à l’Ouest. Le fait qu’on ne parle pas beaucoup de nous, nous en faisons une affaire personnelle. Nous utilisons cette énergie pour continuer à prouver que tout le monde a tort. »