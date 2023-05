Harrison Barnes aimerait rester aux Kings

L’un des dossiers brûlants de l’été des Kings, récemment éliminés des playoffs par les Warriors (3-4) au premier tour, concernera évidemment leur poste 3/4 titulaire, Harrison Barnes (15.0 points et 4.5 rebonds, à 37% à 3-points).

« Free agent » pour la troisième fois de sa carrière, l’ailier de bientôt 31 ans voudra certainement parapher le dernier gros contrat de sa carrière, mais rien ne dit que les dirigeants de Sacramento souhaiteront s’aligner sur ses volontés salariales, malgré son statut de « vieux sage » du vestiaire californien.

Du côté d’Harrison Barnes, arrivé chez les Kings en février 2019, on est toutefois convaincu d’une chose à deux mois de la « free agency » : prolonger est tout sauf impossible et cela semble même être sa première option.

« Ce serait spécial », concède-t-il justement, concernant une éventuelle re-signature. « J’ai investi à Sacramento, en traversant beaucoup de longues saisons, donc enfin pouvoir être de l’autre côté, avoir une expérience collective et ressentir que nous frappons à la porte… Évidemment, nous savons que c’est un business et que beaucoup de choses se produisent, mais continuer avec ce groupe serait quelque chose de spécial. »

Le point d’équilibre du vestiaire

S’il considère, certes, que c’est encore trop tôt pour évoquer cette situation et que les conversations entre les deux camps n’auront lieu que dans quelques semaines, le GM de Sacramento, Monte McNair, a malgré tout du mal à minimiser l’importance d’Harrison Barnes dans le succès de la franchise.

« Évidemment, Harrison est un élément fantastique de notre équipe, un vétéran, un leader et l’un des deux joueurs à posséder une expérience de champion, ce qui était important pour garder prêts et concentrés nos plus jeunes joueurs », admet ainsi le Dirigeant de l’année 2023.

Pour prendre une décision sur l’avenir d’Harrison Barnes, quelle qu’elle soit, Monte McNair pourra notamment prendre le pouls du vestiaire des Kings, en commençant par garder en tête les propos de De’Aaron Fox.

« Il a été énorme », juge en effet le meneur All-Star, au sujet de son coéquipier. « À partir du moment où il est arrivé ici, on a pu observer tout son professionnalisme. Nos casiers sont côte-à-côte depuis le début et [sa présence] a été fondamentale pour moi, car il m’a montré comment je devais bosser pour atteindre le niveau supérieur. Le simple fait de voir sa manière de travailler a rendu mon éthique de travail bien meilleure et j’ai la sensation que ça m’a permis d’en arriver où j’en suis aujourd’hui. »

Reste que les performances en playoffs d’Harrison Barnes (10.7 points et 3.4 rebonds, à 24% à 3-points…) ont pu, et dû, jouer en sa défaveur, notamment dans les quatre derniers matchs de la série (8.0 points et 2.5 rebonds, à 18% à 3-points…). De quoi faire réfléchir la direction de Sacramento avant de lui offrir un salaire trop élevé ?

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 Total 829 32 45.5 37.8 81.1 1.0 4.0 5.1 1.8 1.6 0.7 1.2 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.