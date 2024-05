Tout le monde n’a pas la chance des Spurs. Et ce n’est pas Detroit, Charlotte ou Portland qui diront le contraire. Avec le 5e pire bilan de la ligue, les Spurs ont gagné une place pour intégrer le Top 4 de la prochaine Draft.

En prime, San Antonio récupère le choix de Toronto qui était protégé de la 1ère à la 6e place. C’était le reliquat de l’échange de Jakob Poeltl, et la chance a donc doublement souri aux Spurs. Après avoir profité du premier choix pour sélectionner Victor Wenbanyama en 2023, San Antonio a toutes les cartes en main pour faire fructifier deux nouveaux choix élevés.

« Nous étudions toujours la façon dont nous pouvons améliorer l’équipe, peu importe les différentes manières de le faire, » commente Brian Wright, le GM des Spurs. « Et deux choix de Draft nous donnent une excellente opportunité d’ajouter deux joueurs à notre jeune noyau ou de voir ce qu’on peut faire des choix. Nous évaluerons toutes les options. »

Que faire des deux choix ?

Ce n’est donc pas certain que les Spurs sélectionnent deux joueurs le 26 juin prochain, puisque Brian Wright pourrait très bien échanger un des deux choix pour obtenir un joueur d’expérience pour encadrer cette jeune équipe.

Il existe même la possibilité d’échanger les deux choix pour drafter plus haut et s’attacher les services de Alexandre Sarr ou Zaccharie Risacher, projetés comme les deux meilleurs « prospects ». Brian Wright semble convaincu qu’il pourra trouver des joueurs capables d’intégrer l’effectif de Gregg Popovich dans cette cuvée 2024.

« Je le dis tout le temps, il y a des bons joueurs dans chaque Draft, et vous devez juste faire vos devoirs, faire de votre mieux pour évaluer qui peut s’intégrer dans votre franchise, qui peut s’adapter aux joueurs que vous avez autour et il faut prendre la meilleure décision possible », expliqu-t-il. « Nous n’avons pas le premier choix, donc ça dépendra des autres, mais nous pensons qu’il y a de bons joueurs dans cette Draft qui peuvent nous aider. »

La priorité des priorités, que ce soit par la Draft ou la « free agency », c’est de trouver des joueurs compatibles avec Victor Wenbanyama. « Il faut absolument prendre cela en considération parce qu’on veut bâtir une équipe avec de la cohésion et capable de grandir ensemble », conclut Brian Wright.