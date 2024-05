Draft 2024 | ESPN place Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher aux deux premières places

La « lottery » a livré son verdict avec le premier choix de la Draft 2024 pour les Hawks, et les « mock draft » vont enfin avoir du sens. A ESPN, référence du genre, on propose donc sa « mock draft 1.0 », et à un mois et demi de la Draft, nos confrères placent deux Françaix aux deux premières places. Il s’agit évidemment d’Alexandre Sarr et de Zaccharie Risacher.

Polyvalent sur les postes 4 et 5, le premier prendrait ainsi la direction d’Atlanta pour évoluer aux côtés de Clint Capela et Trae Young, tandis que le second rejoindrait Bilal Coulibaly aux Wizards. Après Victor Wembanyama en 2023, la France pourrait réaliser l’exploit de placer à nouveau un joueur à la première place.

Le cote de Zach Edey au plus haut

Derrière les deux nouvelles pépites du basket français, ESPN mise sur deux joueurs de Kentucky. Le shooteur Reed Sheppard pourrait intéresser les Rockets, même si Houston semble prêt à échanger son 3e choix, tandis que les Spurs pourraient se laisser séduire par Rob Dillingham puisque l’équipe a de gros besoins sur le poste de meneur. Comme les Rockets, San Antonio pourrait échanger ce 4e choix pour récupérer un très bon meneur. Les Spurs ont même les choix 4 et 8 pour grimper dans la Draft, ou effectuer un gros transfert.

Pour le reste, on notera que ESPN pense que Zach Edey a fait grandement monter sa cote pendant le Final Four, et le géant canadien apparaît à la 15e place du côté du Heat. Juste derrière Tidjane Salaün, qui pourrait rejoindre les Blazers, qui ont récupéré le 14e choix des Warriors.

Deux autres Français apparaissent dans cette « mock draft ». Il s’agit de Pacome Dadiet, comme 41e choix des Sixers, et Melvin Ajinca, à la 43e place, détenue par le Heat.

>>> Le tableau complet de la Mock Draft d’ESPN