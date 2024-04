Il était l’un des prospects à surveiller lors de la « March Madness » car Rob Dillingham est considéré comme un Top 10 assuré à la prochaine Draft, étant carrément annoncé dans le Top 5 par certains spécialistes.

Sans trop de surprise, il a donc annoncé sur ESPN avoir choisi de quitter la NCAA, et plus précisément son université de Kentucky, afin de s’envoler pour la NBA.

« C’est une décision que j’ai prise avec ma famille » a-t-il déclaré. « Je me sens prêt. Coach Calipari m’a beaucoup appris sur la manière de devenir un meilleur coéquipier et sur le fait qu’il ne s’agit pas toujours que de moi. »

Désormais représenté par Klutch Sports, Rob Dillingham renonce par la même occasion à son éligibilité universitaire, après une seule saison passée en NCAA, sous les ordres de John Calipari, donc. Un « Coach Cal » qui quitte également les Wildcats pour s’en aller à Arkansas, après quinze ans passés à Kentucky et un dernier échec dès le premier tour de la « March Madness ».

Un Wildcat de plus drafté très haut ?

Pour en revenir à Rob Dillingham, il sort d’une année à 15.2 points, 3.9 passes et 2.9 rebonds de moyenne, à 48% au shoot (dont 44% à 3-points) et 80% aux lancers-francs. S’inscrivant dans la longue tradition des « combo guards » draftés après leur départ de Kentucky (Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, De’Aaron Fox, Tyrese Maxey, Tyler Herro ou encore Immanuel Quickley…), il a été nommé Sixième homme de l’année et retenu dans le deuxième meilleur cinq de la conférence SEC.

« Ça a été une saison faite de hauts et de bas, avec beaucoup de supers moments » a-t-il toutefois apprécié. « Nous avons gagné beaucoup de matchs avec une jeune équipe, c’était une formidable expérience en termes d’apprentissage et c’était génial de partager ça avec mes coéquipiers. J’ai appris à être présent pour tout le monde, car c’est ce qui nous fait gagner des matchs. »

Le 26 juin prochain, grâce à son explosivité et sa créativité, Rob Dillingham a de grandes chances d’être appelé très tôt par Adam Silver, tout comme son désormais ex-coéquipier Reed Sheppard. Malgré un premier tour de la « March Madness » raté, tant collectivement qu’individuellement (10 points à 2/9 au tir) face à Oakland.

« Peu importe la position à laquelle je suis choisi, même si c’est en 60e, car je veux aller dans une équipe qui me fait confiance et qui peut m’aider à me développer, avec laquelle je peux progresser et qui peut me rendre meilleur » a-t-il conclu. « Je souhaite juste aider mon équipe à gagner et qu’elle puisse me développer, m’apprendre des choses. Tout le monde peut devenir spécial s’il se met dedans mentalement. Il faut simplement avoir confiance et tout est question de s’y mettre mentalement. »