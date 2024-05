Anthony Edwards veut faire monter la sauce avec Jamal Murray

Les secondes s’égrainent et les Nuggets vont valider une deuxième victoire de suite pour revenir à égalité (2-2) dans cette demi-finale de conférence. Anthony Edwards se dirige alors vers Jamal Murray, en applaudissant. Il lâche quelques mots au meneur de jeu de Denver.

« Je lui ai dit qu’on adorait ça. Qu’il devait continuer de parler comme ça. C’est ça qu’on aime », raconte l’arrière de Minnesota, auteur de 44 points dans ce match. « J’ai adoré. Il n’a rien dit, mais je suis assez certain qu’il a entendu. Ils m’ont entendu. On vit pour ces moments. »

Heureux d’être dans une telle situation

Anthony Edwards aime les duels et il vaut faire monter la sauce avec Murray, qui a retrouvé de l’efficacité durant les matches à Minnesota. Mais le champion 2023 n’a pas voulu commenter cette image avec son adversaire, préférant lui rendre hommage. « Il est difficile de défendre sur lui, il est explosif. Il est toujours en mode attaque », livre le Canadien.

L’arrière des Wolves est effectivement impressionnant depuis le début de la série avec 33.3 points de moyenne à 60% de réussite au shoot. Mais ça ne suffit pas pour écarter les Nuggets, qui ont du cœur. Reste que l’odeur du sang, celui des Nuggets au début, celui des Wolves désormais, attire la gourmandise du All-Star.

« Je ne pense pas qu’ils aient une quelconque dynamique. On a gagné deux matches, eux aussi », affirme-t-il. « Maintenant, c’est celui qui gagnera deux rencontres de plus. Je ne sais pas comment les gens voient les choses, mais moi, je suis heureux. Je suis prêt. Je me bats au plus haut niveau. Je souris parce que je suis content, prêt à jouer. Si on jouait ce lundi, je serais prêt. Ce sera fun. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.