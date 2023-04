On a tendance à l’oublier, car il n’est âgé « que » de 30 ans, mais Harrison Barnes n’est autre que le joueur le plus expérimenté des Kings en playoffs, compte tenu de ce statut de champion NBA obtenu en 2015. Sauf qu’avant cette saison, sa dernière série remontait déjà à… sept ans et, lors de celle-ci, il s’était troué face à des Cavaliers finalement auteurs d’un improbable comeback et qui sonnaient par la même occasion le glas de son aventure chez les Warriors.

Sept ans plus tard, l’ailier passé depuis par Dallas puis Sacramento retrouve donc les playoffs et, en bon « vétéran », il n’a pas manqué d’expliquer à ses plus jeunes coéquipiers qu’ils ne devaient pas prendre pour acquis ce genre d’événement.

« Il était surtout question de reconnaissance », détaille-t-il, au sujet du discours qu’il leur a délivré en amont du premier tour. « Beaucoup de gars supposent que c’est facile d’accéder aux playoffs. Tout s’enchaîne, il y aura tout plein d’années pour accomplir différentes choses… Mais chaque année est unique. La santé que nous avons eu —et je touche du bois pour que cela se poursuive—, qui a permis à nos joueurs d’évoluer à un niveau élevé et de connaître une telle saison, cela n’arrive pas souvent. »

Comble de l’ironie, c’est contre Golden State qu’Harrison Barnes remet le pied à l’étrier cette année, après avoir connu plusieurs exercices faits de hauts et (surtout) de bas. Une franchise où il a joué ses quatre premières saisons dans la ligue et avec laquelle il s’est chargé de rapidement marquer l’histoire, puisque ses coéquipiers de l’époque et lui ne se sont jamais contentés d’une simple qualification.

« En playoffs, tout le monde commence au même pied d’égalité et vous avez la possibilité de laisser votre trace, de faire quelque chose de spécial », insiste-t-il, à propos de sa mentalité à ce stade de la campagne. « Ce n’est pas comme si l’on pouvait se dire : ‘Ok, nous avons atteint les playoffs, mais jetons l’éponge cette saison, nous travaillerons puis progresserons les deux suivantes’. Je me dis plutôt : ‘C’est maintenant que nous avons l’occasion de faire quelque chose de grand, qu’il faut y aller à fond, en ayant l’état d’esprit que nous allons faire un parcours de playoffs et non une apparition en playoffs’. »

La revanche d’un coéquipier modèle

Pour l’heure, on peut dire que les choses se déroulent à merveille pour les Kings qui, certes opposés aux champions NBA en titre, mènent déjà 2-0 dans leur série, grâce à deux victoires à domicile. Leur part du boulot est faite et il leur faudra maintenant chiper au moins un match à l’extérieur pour rêver d’une élimination des Warriors, eux qui n’ont plus été évincés des playoffs par une équipe de l’Ouest depuis… 2014 (Clippers).

Un scénario d’autant plus dingue et surprenant, si la franchise la plus maudite des dix dernières années venait bien à éliminer la franchise la plus heureuse des dix dernières années également. De quoi offrir une belle revanche potentielle à Harrison Barnes, le deuxième joueur présent à Sacramento depuis le plus longtemps (derrière De’Aaron Fox), qui s’est beaucoup questionné depuis son départ de la Baie.

« Je me suis demandé si je progressais réellement, si j’avais de l’influence sur les victoires, si la tâche était trop difficile pour moi et où en était l’équipe, où elle se dirigeait et si elle pouvait faire les choses correctement… », concède-t-il d’abord. « Mais aujourd’hui, il s’agit probablement de la meilleure équipe que nous avons eu sur le papier, même si nous étions déjà talentueux par le passé. Regardez ce que réalisent (ou ont réalisé) ailleurs Buddy [Hield], Tyrese [Haliburton], Alec Burks, [Nemanja] Bjelica, ou n’importe qui d’autre… En fait, c’est comme si tout le monde semblait être meilleur autre part et c’est là que tu te demandes pourquoi cela ne se produit pas ici. Finalement, c’est gratifiant de voir [les choses fonctionner], car quand ce n’est pas le cas, tu te dis que tu en es peut-être la cause. […] Avec les demandes de transfert et tout ce qui a pu se passer, l’aventure aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, mais c’est assez cool de voir les choses se concrétiser. »

Souvent mentionné —malgré lui— dans les rumeurs de transfert depuis quelques années, Harrison Barnes va exceptionnellement pouvoir contrôler les choses de lui-même cet été, car il sera libre de tout contrat et pourra tester le marché. Reste à savoir s’il re-signera en Californie pour poursuivre sur cette lancée collective, ou s’il se laissera tenter par un nouveau défi…

« C’est la troisième fois que je vais vivre ça… », confie-t-il dans un premier temps. « Je suis confiant, les choses fonctionnent toujours de la manière dont elles doivent fonctionner. La chose la plus importante pour moi, c’est de déjà rendre ce parcours de playoffs aussi mémorable que possible. J’ai vu ce que cela peut provoquer à une ville, une organisation et un groupe d’en arriver au point de connaître du succès. […] Si je peux re-signer, ce sera génial et nous reprendrons à partir de là, mais si les dirigeants veulent prendre une direction différente, c’est le business et il n’y aura aucune rancune de mon côté. »

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 Total 829 32 45.5 37.8 81.1 1.0 4.0 5.1 1.8 1.6 0.7 1.2 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.