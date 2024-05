Le Target Center au bord de l’explosion. Anthony Edwards vient de convertir un deuxième panier primé de suite pour ramener les Wolves à trois possessions (49-56) avec 48 secondes à jouer en première période, dans ce Game 4 face aux Nuggets.

Ce gros tir vient récompenser les efforts des locaux qui, six minutes plus tôt, étaient menés de 16 points (30-46). Problème : les secondes à venir vont être terribles pour eux. À la fin de la possession suivante, Nikola Jokic renverse le jeu pour trouver Kentavious Caldwell-Pope à 3-points lui aussi.

Il reste 20 secondes à jouer et l’écart regrimpe à 10 unités. Un tout dernier tir pour les Wolves ? Pas exactement, car Anthony Edwards s’emmêle les pinceaux en voulant se rapprocher du cercle, perd le ballon et voit Michael Porter Jr. sanctionner au dunk en contre-attaque.

Moins de deux secondes restantes, la remise en jeu précipitée de Nickeil Alexander-Walker est catastrophique car elle tombe directement dans les mains de Jamal Murray. Celui-ci n’a pas le temps de réfléchir, ni même de dribbler, et envoie une prière depuis son camp, deux mètres derrière la ligne médiane.

Une séquence « inexcusable »

Michael Porter Jr. a déjà les bras levés : le tir fait filoche. « Ce n’était rien d’extraordinaire, j’ai juste envoyé et je l’ai bien senti quand j’ai relâché ma main, c’est aussi simple que ça. Ça nous a peut-être donné un peu d’élan », décrit le meneur des Nuggets, plus démonstratif sur le moment (un « flex » devant les commentateurs TV).

De l’élan pour les Nuggets et tout l’inverse pour les Wolves qui, en encaissant ce terrible 8-0, voyaient l’écart remonter à 15 points (49-64). « Ça fait mal… ça fait mal. On a fait une bonne série pour se remettre dans le match, on avait notre élan, il y avait de l’énergie dans la salle. Et ils ont fait ce que les champions font. Ça nous a envoyé au vestiaire avec un mauvais goût en bouche », reconnaît Karl-Anthony Towns.

« On ne peut pas avoir ce genre de séquence face à une équipe comme eux. On va regarder les images, on va se regrouper, […] on doit continuer à apprendre », réclame Rudy Gobert, conscient de l’importance de ce « run » subi. Car cet écart allait se maintenir après la pause. 12 minutes après, les visiteurs comptaient encore 11 points d’avance. Idem à trois minutes de la fin.

Les Wolves n’ont pas la marge pour ce genre d’erreurs à ce stade de la compétition face à une telle équipe. « On en a parlé au début de la série. C’est inexcusable d’avoir une séquence comme ça, où ils ont huit points en sept secondes pour finir le quart-temps, quand on a fait du bon boulot pour revenir dans le match. Ce sont des actions inexcusables que vous ne pouvez pas faire en ce moment », qualifie Chris Finch.

Avec 13,5 ballons perdus par match, son équipe est l’une des plus gaspilleuses depuis le début des playoffs.