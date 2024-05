Bronny James reçoit le feu vert médical pour jouer en NBA

Même s’il a rejoué en NCAA après son arrêt cardiaque en juillet 2023, Bronny James, qui pourrait être drafté le mois prochain, devait encore passer des tests physiques pour savoir si la NBA allait lui ouvrir ou non ses portes.

D’après ESPN, le fils de LeBron a été examiné par trois médecins et a ainsi reçu le feu vert médical de la « NBA’s Fitness to Play Panel ». Grâce à ce résultat positif, il pourra participer au Draft Combine de Chicago.

Si les joueurs invités ne ne sont pas obligés de participer à des cinq-contre-cinq, le meneur de jeu/arrière de USC, d’après nos confrères, va de son côté jouer ces matches, pour se montrer, convaincre les recruteurs et rattraper un peu sa saison universitaire compliquée qui a plombé sa cote.

Après son arrêt cardiaque et son opération, Bronny James avait commencé plus tard sa saison, en compilant seulement 4.8 points à 37% de réussite dont 27% de loin, 2.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne en 19 minutes.

D’ailleurs, s’il décide de ne pas tenter sa chance à la Draft, il s’est déjà inscrit dans le portail de transfert NCAA pour une seconde saison, qui ne sera donc pas à USC.