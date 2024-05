Karl-Anthony Towns s’en veut d’avoir été mauvais le jour de la fête des Mères

« Il y aura beaucoup d’émotions, en particulier pour des gars comme Ant’ et moi. […] On aimerait signer de belles performances pour nos mères qui ont les meilleures places ici au Target Center. » Ainsi s’exprimait Karl-Anthony Towns à l’issue du Game 3, en se projetant sur la quatrième manche face aux Nuggets.

Un match programmé dimanche 12 mai, jour de fête des Mères aux États-Unis. Et donc moment ô combien symbolique pour Anthony Edwards qui a perdu la sienne, Yvette, quand il était adolescent, là où la mère de l’intérieur des Wolves, Jackie Cruz-Towns, est décédée en avril 2020 du Covid.

Lors de ce Game 4, le « KAT » n’a pas du tout été en mesure de tenir cette promesse affichée. Un premier tir manqué près du cercle, une tentative à 3-points beaucoup trop courte, une petite claquette ratée… L’intérieur, harcelé par Aaron Gordon notamment, a manqué ses sept premiers tirs.

Il a fallu attendre la moitié du second quart-temps pour le voir prendre le dessus sur Michael Porter Jr. au poste et convertir son premier panier de la rencontre. À la pause, son ratio faisait froid dans le dos : 1/10 aux tirs.

« Je voulais juste continuer à prendre les tirs qu’on me donnait. Continuer à être agressif et à mettre la pression sur la défense. Les choses n’ont pas fonctionné aujourd’hui. J’en assume la responsabilité », affiche-t-il. Un discours et une attitude appréciés par son coéquipier Anthony Edwards.

Trop de précipitations

« C’est une superstar. Il est payé pour mettre le ballon dans le cercle. Je lui dis toujours : ‘Ne t’arrête jamais de tirer parce que tu as raté cinq ou six tirs. Je m’en fiche complètement. Pour qu’on gagne, on a besoin que tu marques.’ Je suis heureux qu’il ait été agressif toute la nuit. C’est une victoire pour nous ce soir », félicite ainsi l’arrière.

Son intérieur a bien continué de shooter après la pause et eu le mérite de convertir la moitié de ses tentatives en seconde période. Pour une ligne finale à 13 points (5/18 aux tirs dont 1/4 de loin), 12 rebonds et 3 passes en 38 minutes. « Je trouve qu’il a précipité beaucoup de choses, la dimension physique l’a un peu fait sortir de ses habitudes », juge Chris Finch.

Celui-ci pense sans doute à ce tir envoyé au milieu du troisième quart-temps. Anthony Edwards venait d’essayer de pousser le tempo, mais la défense des Nuggets s’est bien comportée pour annihiler le jeu de transition. Ce qui n’a pas empêché Karl-Anthony Towns, pourtant contesté par Nikola Jokic, de tenter sa chance derrière l’arc avec 16 secondes encore sur la possession. Une grosse brique.

« Je sais que j’ai travaillé, donc je me sens confiant par rapport à ça. Cela s’est clairement vu durant ces playoffs. C’est malheureux que le jour de la fête des Mères, je fasse une telle performance au tir. Mais c’est comme ça que ça se passe », relativise l’intérieur qui appelle à ce que le vestiaire des Wolves s’appuie sur la « fraternité » construite en cours d’année, dans les bons et mauvais moments.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.