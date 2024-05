Les Bucks refusent que les Pistons rencontrent leur GM

Mauvaise soirée pour les Pistons dimanche. Déjà, alors qu’ils possédaient le pire bilan de la saison régulière, ils n’ont obtenu que le cinquième choix de la prochaine Draft. Ensuite, ils ont reçu une réponse négative des Bucks.

On le sait, ces derniers jours, la franchise de Detroit avait demandé l’autorisation de rencontrer le GM de Milwaukee, Jon Horst, pour lui proposer le poste de président, poste vacant depuis 2018 dans le Michigan.

Un choix logique puisqu’il a commencé sa carrière dans les bureaux à Detroit, entre 2007 et 2008, puis a surtout réalisé un énorme travail à Milwaukee depuis 2017, en réussissant à faire des Bucks une place forte de la ligue, autour de Giannis Antetokounmpo.

Mais comme le dirigeant était sous contrat, il fallait obtenir le feu vert. Notre confrère Marc Stein nous annonce que les Pistons n’ont pas obtenu l’accord des Bucks. La piste s’effondre donc.

Il faut ainsi se tourner vers d’autres cibles : jusqu’à maintenant, on avance les noms de Tim Connelly (Wolves), Scott Perry (Knicks, mais plus pour longtemps…), Dennis Lindsey (Mavericks) et enfin JJ Redick.