Les Pistons veulent rencontrer le GM des Bucks

On le sait, les Pistons souhaitent effectuer des changements dans leur organigramme, au sortir de la pire saison de leur pourtant si riche histoire (14 victoires et 68 défaites).

Par conséquent, on apprend par Marc Stein qu’ils auraient ciblé Jon Horst pour passer un entretien afin de devenir leur nouveau président. Un poste vacant à Detroit depuis 2018.

Nommé « Dirigeant de l’année » en 2019, le GM des Bucks reste cependant toujours sous contrat dans le Wisconsin et il faudra que sa franchise l’autorise à rencontrer les Pistons avant que ces derniers ne puissent tenter quoi que ce soit. Ce serait en tout cas une belle pioche pour la franchise du Michigan, car il est l’homme à l’origine du renouveau de Milwaukee depuis 2017.

Outre Jon Horst, sacré champion NBA en 2021, on rappelle que Detroit a également des vues sur Tim Connelly (Wolves) et Scott Perry (Knicks, mais plus pour longtemps…), ainsi que Dennis Lindsey (Mavericks) et enfin JJ Redick. Plusieurs noms pour le moins intéressants, et ce sera à Tom Gores, le propriétaire, et Arn Tellem, le vice-président, de prendre la bonne décision pour épauler Troy Weaver, le GM, et Monty Williams, le coach.