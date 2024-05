Le MVP de la nuit | Aaron Gordon transformé en Kobe Bryant

Anthony Edwards quitte sa conférence de presse et jette un oeil à la feuille de stats. « Aaron Gordon » souffle-t-il…

C’est que l’ailier fort des Nuggets a fait très mal aux Wolves avec ses 27 points à 11/12 au tir, 7 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres. Pour Nikola Jokic, il a été « le meilleur joueur » de Denver lors de ce Game 4.

Il a en tout cas été la clé de la victoire de son équipe, qui a égalisé à 2-2 dans cette demi-finale de conférence.

Shooteur faible du cinq majeur des Rocheuses, il était utilisé par les Wolves, Rudy Gobert défendant sur lui pour aider sur le pick-and-roll entre Jamal Murray et Nikola Jokic, et ainsi perturber tout le jeu offensif des Nuggets. En mettant ses tirs et en étant davantage utilisé comme créateur, l’ancien du Magic torpille cette stratégie.

Sans compter son gros travail défensif sur Karl-Anthony Towns (5/18 au tir) ou Rudy Gobert et l’impact physique qu’il apporte dans la raquette des Nuggets, pour aider Nikola Jokic face à la taille de cette équipe de Minnesota.

« C’est important, ça a de l’impact et on ne gagne pas sans lui » confirme Mike Malone. « Nikola va faire ce qu’il sait faire, 35 points, 7 rebonds et 7 passes, mais ce qu’Aaron fait… En attaque, en mettant ses tirs, la création, l’impact physique, la défense sur deux All-Stars, parce que quelqu’un doit le faire. Ce que j’aime chez Aaron Gordon depuis qu’il a enfilé ce maillot, c’est qu’il a toujours placé les Nuggets en premier. Il est tellement altruiste et je suis vraiment fier de la façon dont il joue, et ça a un impact direct sur nous, pour égaliser dans la série. »

Pour Rudy Gobert, les Wolves appliquent pourtant la bonne recette pour faire tomber les champions en titre : « Beaucoup de ses tirs étaient contestés, mais si Aaron Gordon se transforme en Kobe Bryant, on doit faire avec. »