La blessure au pied de Kyrie Irving traîne en longueur

Alors qu’ils restent sur trois défaites consécutives, et même 9 revers sur leurs 12 derniers matchs, les Mavericks ont basculé dans le négatif (34-35) pour ne plus pointer qu’à la 9e place de la conférence Ouest.

Étant donné que Utah (33-36) et New Orleans (33-36) sont juste derrière, chaque match est important pour ne pas sortir du Top 10. Le problème, c’est que Jason Kidd devra encore faire ce soir, à San Antonio, sans ses deux locomotives offensives : Luka Doncic et Kyrie Irving, dont la blessure au pied est plus gênante que prévu.

« Nous allons voir, mais ça ne sent pas bon » a expliqué l’ancien des Nets au sujet de sa participation au match face aux Spurs. « Cette blessure au pied va prendre un peu plus de temps que prévu. Il est évident que je gère ça au jour le jour, mais il faut qu’on patiente encore un peu. »

C’est face aux Pelicans que Kyrie Irving a ressenti quelque chose d’anormal.

« C’est au niveau du gros orteil, au niveau de la plante du pied. J’ai fait un faux pas à la Nouvelle-Orléans et j’ai eu l’impression que mes articulations se fendaient. Je voulais juste être prudent à ce stade de la saison. Je vis grâce à mes pieds, alors je préfère m’en occuper maintenant plutôt que lorsque j’aurai 40 ans. »

S’il est absent ce soir, le meneur manquerait son troisième match consécutif, et avec l’absence conjuguée de Luka Doncic, c’est évidemment un contretemps fâcheux pour les Mavericks.

« Nous aimerions être sur le terrain, moi y compris. Mais nous devons d’abord nous soigner et ensuite essayer de faire un effort sur la fin de la saison » conclut-il.

La bonne nouvelle pour Dallas, c’est toutefois que San Antonio ne se présentera pas au complet pour la rencontre. Devin Vassell, Jeremy Sochan et Zach Collins sont ainsi annoncés absents par le club.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 54 35 49.4 41.3 90.7 0.8 4.1 4.9 5.1 1.9 1.2 1.8 0.4 25.4 Total 725 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.