Anthony Davis a 30 ans : le meilleur de ses playoffs 2020

Parmi les intérieurs l’un des plus complets et talentueux de l’histoire, Anthony Davis (30 ans, ce 11 mars) n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus frustrants de son époque. Frustrant, car sa fragilité physique (sa malchance ?) l’a trop souvent plombé et lui a valu de rater énormément de matchs en saison régulière : 220, soit 25% de tous ceux disputés par ses équipes (Pelicans puis Lakers) depuis l’exercice 2012/13…

Il n’empêche que, lorsqu’il est sur ses deux jambes, « AD » ne déçoit que très rarement et il se montre extrêmement productif. En témoignent ses moyennes de 24.0 points, 10.3 rebonds, 2.4 passes, 2.3 contres et 1.3 interception en carrière (à 52% au shoot et 80% aux lancers-francs) !

D’impressionnants chiffres, qui font de lui l’un des six joueurs de l’histoire (avec Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, David Robinson et Shaquille O’Neal) à tourner à minimum 20 points, 10 rebonds et 2 contres de moyenne en carrière…

En playoffs, ses statistiques montent encore: 27.3 points, 10.3 rebonds, 2.8 passes, 1.8 contre et 1.3 interception par match (à 54% au shoot et 84% aux lancers-francs), étalées sur (seulement) quatre campagnes.

Là aussi, « The Unibrow » fait partie d’un cercle fermé : celui des sept joueurs à compiler minimum 25 points et 10 rebonds de moyenne à ce stade de la compétition, en compagnie de Bob Pettit, Elgin Baylor, Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic.

Il répondait (enfin) aux attentes, au plus haut niveau…

En parlant justement de playoffs, retour sur la campagne 2020 d’Anthony Davis. Sans conteste la période où il a joué le meilleur basket de sa carrière.

Sur quasiment deux mois de compétition, et dans le contexte particulier de la « bulle d’Orlando (auquel tout le monde ne s’est pas acclimaté), l’intérieur a su faire ce qui a toujours été attendu de lui depuis son arrivée dans la ligue, en tant que numéro un de la Draft 2012 : dominer en attaque ET en défense, sur la plus grande scène basket du monde, en mettant à l’amende chacun de ses vis-à-vis.

Avec 27.7 points, 9.7 rebonds, 3.5 passes, 1.4 contre et 1.2 interception de moyenne sur 21 matchs (16 victoires !), à 57% au shoot (dont 38% à 3-points) et 83% aux lancers, « AD » a tout simplement tutoyé la perfection et atteint les étoiles avec Los Angeles. Malgré la présence de LeBron James à ses côtés qui, pour la deuxième fois de sa carrière seulement (après 2011), n’a pas terminé meilleur marqueur de son équipe en playoffs (mais MVP des Finals).

Impuissants, les défenseurs de Portland, Houston, Denver puis Miami ont souffert face à la régularité et la propreté d’Anthony Davis, inarrêtable à (quasiment) chaque rencontre. Guidés par un tel monstre dans leur raquette et l’envie d’honorer comme il se doit la mémoire du regretté Kobe Bryant, les Lakers ne pouvaient logiquement qu’aller au bout cette année-là, dans ce qui constituait le 17e titre de leur histoire (record des Celtics égalé).

Seul regret ? Que le natif de Chicago n’ait jamais réellement (ou plutôt durablement) retrouvé ce niveau par la suite, en raison de pépins physiques qui l’ont régulièrement plombé quand il commençait à enchaîner. Mais l’heure est à l’optimisme ces derniers temps, alors que « The Unibrow » surfe actuellement sur la meilleure saison statistique de sa carrière en Californie (26.1 points, 12.4 rebonds, 2.5 passes, 2.1 contres et 1.0 interception de moyenne).