Kevon Looney, la tortue géniale des Warriors

Drafté en 30e position par les Warriors en 2015, Kevon Looney a débarqué en NBA au sein d’une équipe tout juste titré, sans faire de bruit. Près de huit ans plus tard, personne n’aurait pu imaginer qu’il serait encore là, surtout qu’il est désormais titulaire, mais cela n’a rien d’un hasard…

« Il est juste le gars idéal à montrer aux jeunes joueurs pour leur dire : ‘Hé, il lui a fallu plusieurs années pour avoir un impact’» a souligné Steve Kerr. « Alors soyez patient mais travaillez. C’est ce que je dis à nos jeunes. Vous devez trouver cet équilibre entre urgence et patience. Vous devez travailler dans l’urgence, mais rester patient. C’est ce que Loon a fait, et il en est récompensé, et nous aussi. Il est tellement important pour notre équipe ».

Le joueur de l’ombre des Warriors

À 27 ans, Kevon Looney réalise ainsi sa meilleure saison en carrière. Il affiche ses meilleures marques en carrière aux points (7.0), aux rebonds (9.1), aux passes décisives (2.5) et aux minutes (23.5). La progression de l’ancien de UCLA a été lente et progressive, mais aujourd’hui elle est plus qu’appréciée du côté de San Francisco.

« Je ne peux pas m’asseoir ici et dire que Looney est notre meilleur joueur, mais je peux dire à quel point il a été génial cette année et à quel point nous avons dû nous appuyer sur lui et à quel point il a été solide et s’est amélioré » a déclaré Bob Myers, le GM des Warriors. « Il ne cesse de progresser chaque année. Sa finition a été très bonne cette année. Sa capacité à prendre les rebonds est excellente. Si vous parlez de ceux sur qui nous avons pu nous appuyer et qui étaient en bonne santé, il a été fantastique. Il l’a vraiment été. Et il le mérite. Et il a en quelque sorte pris le chemin de la tortue pour arriver là où il est. Beaucoup de gens veulent un succès immédiat. Looney a dû faire des efforts chaque année. Mais il a absolument, non pas qu’il ne l’avait pas avant, le respect de ses pairs, et celui de ses coéquipiers n’a jamais été aussi élevé ».

Des mots forts de Bob Myers, qui est à l’origine de la construction du « roster » des Warriors depuis plusieurs années. Souvent blessé lors de ses premières campagnes, Kevon Looney a désormais réglé ses problèmes de santé, et il est devenu un soldat extrêmement fiable et solide pour Steve Kerr. De quoi aider à gérer les turbulences.

Un impact sous-estimé

Si son rôle sur le parquet est assez limité offensivement, Kevon Looney a su s’adapter au style de jeu de ses coéquipiers. Il a appris à anticiper les zones de rebonds lorsque ses coéquipiers ratent leurs shoots extérieurs. Ce qui lui donne l’opportunité de se mettre en bonne position beaucoup plus tôt et de prendre l’avantage sur la défense adverse. Une faculté cruciale qui permet aux Warriors d’obtenir des secondes chances sur plusieurs possessions.

Par exemple, lors du Game 6 du second tour de playoffs contre les Grizzlies la saison dernière, il est parvenu à gober 22 rebonds. Un rôle qui lui a permis de devenir une pièce vitale du succès des Warriors.

« Je pense que ces deux dernières années, il s’est beaucoup amélioré au niveau des rebonds et sur la finition aux rebonds offensifs » assure Steve Krr Kerr. « Looney a compris le jeu de jambes qu’il faut pour contourner un défenseur, pour utiliser son corps devant un défenseur, donc ses statistiques sont meilleures. Mais ce n’est pas une coïncidence, avec le travail qu’il fournit. C’est la progression de toutes ces années de travail et la continuité qui vient avec une équipe et un groupe de coéquipiers ».

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.