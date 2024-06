Les chaussures qui ont marqué ce All-Star Game 2023

À travers les âges, le All-Star Game a toujours créé l’événement sur le marché des sneakers, les joueurs profitant du match des étoiles pour porter de nouvelles chaussures. On a même assisté à des innovations inattendues comme l’avait fait Shaquille O’Neal lors du All-Star Game 2005 avec un modèle « Cell Phone ».

L’édition 2023 n’a pas dérogé à la règle même si les joueurs n’ont pas atteint le niveau de fantaisie du Big Shaq. De façon inattendue, le message a plutôt été politique.

Jaylen Brown et Kyrie Irving taclent Nike

Aux côtés des modèles à venir les plus en vogue, comme la JT1, que Jayson Tatum a porté en deux coloris différents au cours de son match cette nuit, ou la Ja 1, que portait Ja Morant avec le coloris « Scratch », ce sont sans doute les paires de Kyrie Irving et Jaylen Brown qui ont marqué les esprits, avec des modèles contenant des messages à destination de Nike.

Récemment viré par l’équipementier suite à ses dérives extra-sportives, Kyrie Irving a d’abord porté un modèle « custom » multicolore. En deuxième mi-temps, il a ensuite recouvert ses Kyrie 8 d’une parure au style indien d’Amérique en clin d’œil aux origines de sa mère, afin de cacher le logo Nike.

Jaylen Brown a été plus loin puisqu’il a arboré un modèle inédit de la Kobe 5 sur lequel le logo Nike est barré d’une croix en feu d’une part et sur lequel on peut lire « Liberation » d’autre part. Le slogan « Just Do It » est remplacé par « Just do Better », pour « faîtes simplement mieux ». Un message de la part du joueur des Celtics, vice-président du syndicat des joueurs, qui avait déjà questionné l’éthique de la marque à la virgule en début de saison.

L’opération aura été doublement réussie puisque les deux joueurs ont bénéficié d’une bonne exposition grâce à leurs performances, avec plus de 30 points chacun pour deux des trois meilleurs temps de jeu de leur équipe (respectivement 29 et 25 minutes).

Donovan Mitchell et Damian Lillard « récompensés »

Parmi les autres modèles remarqués aux pieds des meilleurs joueurs de la NBA réunis hier soir à Salt Lake City, la LeBron 20 en mode « All Star » a fait son petit effet avec son « Swoosh » inversé sur un coloris jaune complété de gris et de bleu ciel. Si Stephen Curry n’a pas pu être de la partie, De’Aaron Fox a pu lui rendre hommage en portant une Curry 2 Flotro pour sa grande première. Luka Doncic a bien sûr fait la promotion de sa Luka 1 via le coloris « Safari ».

Enfin, les autres joueurs qui ont brillé ont également vu leurs modèles être mis en évidence. C’est notamment le cas de Donovan Mitchell et ses 40 points, qui portaient une version inédite de sa D.O.N. Issue 4, alors que la 5 est déjà en route du côté d’Adidas. Egalement aux côtés de Jayson Tatum, l’autre homme du soir, Damian Lillard, qui a inscrit le 3-points de la victoire, a pu mettre en valeur une Dame 8 pour le moins originale…

LeBron James – LeBron 20

Damian Lillard – Dame 8

Luka Doncic – Luka 1

Ja Morant – Ja 1

De’Aaron Fox

Jayson Tatum