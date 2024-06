All-Star Game 2023 | Un Jayson Tatum record (55 points) porte la Team Giannis !

Pour la première fois depuis l’arrivée du système de Draft au All-Star Game, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux capitaines, ont composé leur équipe une demi-heure avant le match.

Avec Ernie Johnson en chef d’orchestre, le nouveau format a été une franche réussite, sauf quand Giannis a voulu drafter Ja Morant avec les remplaçants, alors que ce dernier faisait partie des titulaires (forfait de Stephen Curry oblige).

Sur le papier la Team LeBron, menée par Luka Doncic, Nikola Jokic, Kyrie Irving et Joel Embiid, semblait plus imposante et plus talentueuse, alors que la Team Giannis était surtout une armada d’arrières et d’ailiers, avec notamment Ja Morant donc, mais aussi Donovan Mitchell, Lauri Markkanen et Jayson Tatum.

— 1er quart-temps : pas de défense, pas de problème (46-46)

Après 7 points de Lauri Markkanen, le régional de l’étape, LeBron James et Jayson Tatum s’échangent des dunks après une passe contre la planche, le tout suivi d’un gros dunk arrière de Ja Morant en contre attaque. Ce premier quart-temps prend des allures d’échauffement, avec un 6/28 à 3-points et un score de parité, grâce aux 13 points de Tatum pour la Team Giannis et aux 11 unités de Kyrie Irving pour la Team LeBron (46-46).

— 2e quart-temps : Donovan Mitchell et Damian Lillard font parler la poudre (53-46)

Dans le sillage de Pascal Siakam, la Team Giannis prend le dessus dans ce deuxième quart-temps, mais la paire Jaylen Brown – Anthony Edwards ramène la Team LeBron au contact. Joel Embiid et Donovan Mitchell se tirent la bourre en attaque, avant que deux 3-points de Damian Lillard ne terminent la mi-temps sur un 8-0, pour mettre la Team Giannis devant au score (99-92).

— 3e quart-temps : record de points (27) sur un quart-temps pour Jayson Tatum (59-49)

La paire Donovan Mitchell – Jayson Tatum revient sur le terrain en furie. Elle marque… 10 paniers à 3-points (!) en six minutes, pour mettre la Team Giannis à +18 ! Joel Embiid et Kyrie Irving tentent de limiter la casse, mais la Team Giannis est insolente d’adresse. Quand ce n’est pas Tatum ou Mitchell, c’est Damian Lillard qui décoche un tir du milieu du terrain ! Le quart-temps se finit sur une séance de un-contre-un entre Jayson Tatum et Jaylen Brown, et c’est le premier nommé qui en ressort vainqueur (158-141).

— 4e quart-temps : le panier de la victoire pour Damian Lillard (184-175)

Orphelin de son capitaine, LeBron James, blessé à la main sur un dunk et sorti par mesure de précaution, la Team LeBron tente de réagir derrière l’adresse de Tyrese Haliburton, mais le futur MVP Jayson Tatum continue son festival au scoring. Il bat le record de points sur un All-Star Game, détenu jusqu’ici par Anthony Davis (52 en 2017), et après de nombreux échecs, un tir primé de Damian Lillard dépasse le score cible de 182 points, pour offrir la victoire à la Team Giannis (184-175).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— 19 sélections (de suite) pour LeBron James. LeBron James a égalé le record Kareem Abdul-Jabbar, avec une 19e cape au All-Star Game. C’est la 19e fois (d’affilée) que le « King » prend part à un match des étoiles : un nouveau record NBA, devant les 18 de « KAJ » (forfait une fois).

— Nikola Jokic fête son anniversaire. Le double MVP est devenu le deuxième joueur de l’histoire après Larry Nance Sr. en 1989 à jouer un All-Star Game le jour de son anniversaire. Discret et détendu, comme à chaque fois dans ce genre de match, il a compilé 4 points, 5 rebonds et 6 passes en 20 minutes.

— 19 secondes et aucun risque pris pour Giannis Antetokounmpo. Blessé au poignet lors du dernier match avant le All-Star Break, le capitaine a débuté la rencontre dans le cinq et il a marqué les premiers points de la partie, avant de commettre une faute volontaire pour regagner le banc. La superstar des Bucks, très impliquée pour composer son équipe, a tenu à être présente, mais la fin de saison de sa franchise passe logiquement avant le spectacle.

— 44 paniers marqués en une mi-temps pour la Team Giannis. Avec 44 paniers marqués en première période, la Team Giannis a battu le record du All-Star Game, établi par l’Ouest en 2016 (43). Preuve de l’absence de défense dans cette rencontre aux allures d’échauffement grandeur nature…

— La BAL et l’Afrique mis en avant lors du show de la mi-temps. La NBA a tenu à mettre en avant le développement de la BAL et du basket en Afrique, avant que Pascal Siakam ne lance le show de la mi-temps avec trois artistes : Burna Boy, Rema et Tems, qui ont musicalement enflammé la Vivint Arena (antre du… Jazz) avec des afrobeats.

— LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone honorés à la pause. Présentés par Dwyane Wade, les trois meilleurs marqueurs de l’histoire étaient présents sur la scène de la Vivint Arena pour célébrer le nouveau record au scoring de LeBron James. L’occasion de réaliser une belle photo.

— Deux record de points pour Jayson Tatum. Avec 55 points, le MVP Jayson Tatum a battu le record au scoring sur un All-Star Game, établi par Anthony Davis (52) en 2017. Il en a également profité pour battre le record de points sur un quart-temps, établi par Stephen Curry (21) l’année dernière, avec 27 unités dans le seul troisième quart-temps.

— Première défaite pour la Team LeBron. Invaincu depuis l’introduction des capitaines et du système de Draft All-Star, avec cinq victoires en autant de matchs, « Captain » LeBron James a connu sa première défaite cette nuit, en observant depuis le banc toute la seconde période (alerte au doigt oblige, en raison d’un contre sur Shai Gilgeous-Alexander avant la pause).

— Le « Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award » pour Pau Gasol. Le moment d’émotion de la soirée nous est venu en milieu de troisième quart-temps, quand Vanessa Bryant a remis à Pau Gasol ce trophée qui célèbre tout le travail accompli par l’ancien Laker pour promouvoir le basket féminin.

— $750K reversés à « Raise The Future » et à « Big Brother Big Sister of Utah ». Cette saison, les Team Giannis et Team LeBron représentaient deux organisations caritatives de la région de Salt Lake City, Raise The Future et Big Brother Big Sister of Utah. La Team Giannis a décroché 550 000 dollars pour la première, alors que la Team LeBron a remporté 200 000 dollars pour seconde.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Soirée record pour le Celtic, avec 55 points à 10/18 à 3-points, pour aller avec ses 10 rebonds et 6 passes décisives (en 35 minutes !). Le « Kobe Bryant MVP Award » est dans sa besace et il doit être particulièrement heureux, vu son attachement pour la regrettée légende des Lakers.

✅ Donovan Mitchell. Le joueur des Cavaliers n’a pas été en reste devant son ancien public, avec 40 points, 10 passes décisives et 3 interceptions (en 30 minutes).

✅ Damian Lillard. Premier joueur drafté de la soirée, le vainqueur du concours à 3-points a également fait parler la poudre en sortie de banc, avec 26 points en 23 minutes (à 8/20 à 3-points), sans oublier le panier de la gagne. Comme en 2021…

✅ Jaylen Brown. En sortie de banc et en à peine 25 minutes, le coéquipier (masqué) de Jayson Tatum a terminé meilleur marqueur de la Team LeBron, avec 35 points (mais aussi 14 rebonds et 5 passes).

✅ Kyrie Irving. Le nouveau Maverick avait annoncé vouloir jouer cette nuit et il l’a prouvé, finissant le match avec 32 points, 15 passes décisives et 7 rebonds (en 29 minutes).

✅ Joel Embiid. Pourtant diminué, le pivot des Sixers a tenu sa place une bonne partie de la rencontre (28 minutes) et il a également atteint la barre des 32 points, à 14/19 aux tirs et 4/8 à 3-points.

⛔ De’Aaron Fox. Pour son premier All-Star Game, il a terminé avec 0 point, en ratant le seul tir qu’il a tenté : un dunk.

⛔ Paul George. Arrosage en bonne et due forme de la part de l’ailier des Clippers : 4/13 aux tirs, mais surtout 0/9 à 3-points…

