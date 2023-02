La JT1 continue de se dévoiler

Avec Luka Doncic et Zion Williamson, Jayson Tatum sera donc le joueur qui incarnera la firme Jordan Brand pour la décennie à venir. Signé en 2019, le leader des Celtics est désormais un candidat au MVP depuis la saison dernière et il a raflé cette nuit le trophée de MVP du All-Star Game, avec en prime, le record de points de l’épreuve : 55 points !

Autant dire que la JT1, première chaussure signature de Jayson Tatum, arrive à point nommé. De nouveaux détails ont été dévoilés par la marque au Jumpman, à commencer par le fait que la JT1 sera la chaussure la plus légère de l’histoire de la gamme Jordan Performance.

Celle-ci sera donc doté d’un cadre en TPU « léger » pour structure. Elle apportera aussi stabilité et souplesse pour répondre à tous les appuis. La semelle extérieure est également conçue pour absorber au mieux les mouvements les plus vifs.

On en connaît également plus sur les différentes dates de sortie des quatre premiers coloris. Le premier à être commercialisé sera le coloris « Zoo » en noir et rouge, à partir du 7 avril prochain pour toutes les tailles.

Suivront les coloris « Saint Louis » pour le 18 avril, puis le « Barber Shop » pour mai et enfin le « Pink Lemonade » pour le 20 juin. Pour ce qui est des prix, ce sera 120 dollars en taille adultes, 75 pour les enfants et 55 pour les premiers âges. Quelques clichés à admirer ci-dessous en attendant début avril…

(Via SneakerNews)

