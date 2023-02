À Dallas, Kyrie Irving a déjà conquis tout le monde

C’était l’un des événements de cette nuit agitée, la première sortie de Kyrie Irving sous ses nouvelles couleurs ! Sa première sortie en carrière avec une équipe de l’Ouest. Pour ce baptême du feu de ce côté des Etats-Unis, le nouveau meneur de Dallas s’est distingué par sa sérénité et sa justesse pour la première étape de ce nouveau tournant dans sa carrière. Auteur de 24 points et 5 passes décisives, il a grandement participé à la victoire des siens sur le parquet des Clippers (104-110).

Après le match, Jason Kidd n’a pas caché sa satisfaction après avoir vu sa recrue évoluer avec une telle assurance, alors que Kyrie Irving était un joueur des Nets il y a encore cinq jours.

« C’était pas mal… Non je plaisante. C’était bien », a lancé J-Kidd. « Il est bon. Quand on connaît Ky’, ses qualités, avec cette nouvelle ambiance, on peut dire qu’il est heureux d’être là. C’est ce qu’il disait hier. On a vu son leadership sur la fin lorsqu’il mettait tout le monde en place, en sachant jouer sans forcément avoir le ballon en main, être capable de scorer mais aussi de poser des écrans pour son équipe afin de lui procurer des tirs, on a vu tout ça ce soir. Ça fait beaucoup de bonnes choses à l’heure où nous démarrons ce nouveau chapitre. Avec lui, ça va être fun. Est-ce qu’on mettra nos tirs tous les soirs comme sur ce match ? Non. Mais les Clippers sont vraiment une bonne équipe. On a souvent eu du mal à scorer plus de 100 points contre eux. Notre premier quart-temps a été important. On a surfé sur notre match face à Utah ».

Ses 8 points qui ont alimenté le 13-0 initial des Mavs lui ont permis de faire très vite retomber la pression. Le reste a suivi, que ce soit ses coéquipiers, à qui il a tenu à tirer son chapeau, ou ses séquences remarquées jusqu’à la fin, lorsqu’il a permis à sa nouvelle équipe de sécuriser la victoire.

« C’était incroyable. J’étais un peu nerveux, donc j’ai juste essayé de jouer juste. Mais ça fait du bien, juste de pouvoir s’acclimater. Je peux vous dire que les dernières 96 heures ont été mouvementées. C’est le moins qu’on puisse dire. Mais je suis reconnaissant de pratiquer le sport que j’aime avec des gars qui ont été altruistes sur le terrain. Ça fait du bien », a-t-il déclaré après la rencontre.

Luka Doncic au premier rang

Souvent décrit comme incontrôlable, que ce soit sur ou en dehors des terrains, positivement ou négativement, Kyrie Irving a renvoyé une image diamétralement opposée cette nuit, en jouant comme un vrai vétéran aguerri.

« Il est comme ça, on a l’impression que c’est facile. Il travaille sur son art, c’est un pro. Il est prêt pour n’importe quel défi. Il a été très à l’aise depuis qu’il est avec nous. Et on a pu le voir sur le match. Il n’a pas forcé. On voulait le maintenir sous les 40 minutes pour son premier match. Mais il a montré sa maturité, sa patience. Il est en paix avec son jeu », a poursuivi Jason Kidd.

Au bord du terrain, où se tenait notamment Floyd Mayweather, qui est reparti avec le maillot d’Uncle Drew, se trouvait également Luka Doncic. Le meneur slovène, toujours blessé au talon, a dû apprécier la démonstration de son nouveau lieutenant.

Pour Kyrie Irving, ce sera désormais la prochaine étape, réitérer le même genre de performance avec Luka Doncic à ses côtés. Pourquoi pas dès ce week-end à Sacramento ?

« Ce sera du basket joué de manière très intelligente. C’est simple quand tu joues avec des gars qui jouent de manière altruiste et qui font les petites choses. Ça ne les dérange pas que quelqu’un d’autre soit agressif. C’est de cette façon qu’on devrait jouer, avec un rythme élevé, et de la concentration sur les petits détails, car ce sont eux qui font gagner les matchs », a-t-il annoncé. Pourvu que ça dure…