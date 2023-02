Les Wolves, les Pelicans et les Raptors intéressés par Bones Hyland

Depuis quelques jours, on sait que les Nuggets testent la valeur de Bones Hyland. Ce dernier ne serait pas contre un départ pour obtenir un rôle plus important ailleurs, et la franchise de Denver demande en échange un joueur similaire et un premier tour de Draft.

Comme les Nuggets sont ambitieux – ils sont leaders de la conférence Ouest – et visent le titre, c’est évidemment le joueur qui arrivera contre le meneur/arrière qui compte le plus, devant le choix de Draft.

D’après le Denver Post, trois franchises semblent intéressées par Bones Hyland, qui pèse 12.1 points de moyenne dans cet exercice 2022/2023. Il s’agit des Pelicans, des Wolves et des Raptors.

Les chances de voir le 26e choix de la Draft 2021 quitter le Colorado d’ici demain et la « trade deadline » sont grandes car le joueur a été écarté de la rotation depuis une semaine…