Bones Hyland prêt à quitter Denver pour obtenir un plus grand rôle

Leaders de la conférence Ouest, les Nuggets vont-ils s’activer d’ici la « trade deadline » du 9 février ? C’est possible, alors que nom de Bones Hyland revient avec insistance dans les rumeurs de transfert…

Selon le Denver Post, la franchise teste ainsi la valeur de son meneur/arrière sur le marché, cherchant un joueur similaire en retour, en plus d’un premier tour de Draft. Il faut dire que Bones Hyland tourne à 12.1 points et 3.0 passes de moyenne cette saison, et qu’il est très bon marché (2.2 millions de dollars) dans son contrat rookie.

D’après Chris Haynes, le cinquième meilleur scoreur de Denver ne serait d’ailleurs pas opposé à un échange, afin d’obtenir un plus grand rôle (peut-être de titulaire ?).

Pour Mike Malone, ça fait partie du processus normal, surtout pour une équipe qui vise le titre.

« Je ne pense pas que ce soit des conversations difficiles », explique-t-il au sujet de ses discussions avec le GM Calvin Booth sur les moyens d’améliorer l’équipe. « Nous sommes à la première place à l’Ouest avec deux matchs d’avance. Je pense que nous le devons à nous-mêmes, à nos fans, à l’organisation. Chaque fois que vous pouvez améliorer votre équipe, vous devez au moins l’envisager. Mais je ne dis pas : ‘Calvin, il faut faire des échanges' ».

L’idée, ce n’est donc pas de transférer Bones Hyland pour le transférer, mais plutôt de voir s’il est possible d’obtenir un joueur comparable (en plus d’un bon choix de Draft) qui peut encore davantage aider dans la quête du titre.

« Vous devez vous poser deux questions : est-ce que cela nous rend meilleur, et comment cela va-t-il affecter notre vestiaire et notre culture ? » continue Mike Malone. « Le talent est une évidence… mais correspond-il à notre identité ? Est-ce qu’il correspond à ce que nous sommes, est-ce qu’il est un Denver Nugget ? »

C’est visiblement aussi la question que le club se pose au sujet de Bones Hyland…

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 Total 162 18 39.8 36.1 84.4 0.2 2.1 2.3 2.8 1.9 0.7 1.3 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.