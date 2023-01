Jonathan Isaac ne pouvait rêver plus beau comeback

Il y a un an, Klay Thompson revenait sur les terrains après deux graves blessures et 941 jours d’absence. Cette nuit, c’était au tour de Jonathan Isaac d’effectuer son grand retour après 904 jours de convalescence et 211 matches ratés, à cause d’une rupture d’un ligament du genou. Considéré alors comme l’un des meilleurs défenseurs de la nouvelle génération, l’ailier-fort d’Orlando avait été fauché en plein vol dans la « bulle » en août 2020.

Deux ans et demi plus tard, c’est par une « standing ovation » que son public l’a accueilli. C’était fort et émouvant, et le hasard du calendrier lui offrait une reprise en fanfare avec la réception des Celtics ! « J’ai tellement d’affection pour le Magic, pour s’être accroché à moi » a-t-il réagi. « Les fans étaient enthousiastes, et j’ai simplement essayé de tout garder en mémoire. C’était irréel ! »

Tout aussi « irréel », son premier panier avec ce « fadeaway » réussi après un « turnaround jumper ». C’est très technique, et il avait Jaylen Brown collé à lui, mais ça a tout de suite donné le ton.

La suite sera du même acabit, et on retiendra cette séquence au milieu du 3e quart-temps, lorsqu’il enchaîne panier à 3-points, interception et passe décisive pour permettre au Magic de prendre 12 points d’avance. En deuxième mi-temps, l’attaque des Celtics va se prendre dans la toile tissée par le Magic, et l’envergure de Jonathan Isaac sera très précieuse pour la suite. « Il va nous aider de manière incroyable, surtout en défense » témoigne Cole Anthony. « On en avait besoin ».

Une rentrée parfaite

Auteur de 10 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 10 minutes, Jonathan Isaac ne pouvait rêver plus beau retour puisque le Magic crée l’exploit de la soirée avec cette victoire face aux leaders de la NBA. Pour Jonathan Isaac, c’est la fin d’un très long chemin, et il reconnaît qu’il y a eu des périodes de doute où il pensait ne jamais revenir.

« Je mentirais si je disais que cette blessure ne m’a pas fait douter. J’étais là à me demander si j’avais envie de continuer. Mais une fois de plus, Dieu m’a donné un but. Je suis fait pour jouer au basket, et j’avais décidé d’aller au bout du chemin, quoi qu’on en dise ».

Une belle leçon de persévérance pour un joueur seulement âgé de 25 ans, et à son entrée sur le terrain, les Celtics ont montré beaucoup de respect à son égard.

« Cette ligue peut être impitoyable » rappelle Joe Mazzulla, le coach de Boston. « Les blessés passent par des hauts et des bas. Pour lui, c’était une bataille depuis deux ans, un travail quotidien sur les plans physique et mental, et c’est une victoire ! Cela évolue tellement en NBA, et tout le temps. Les gars deviennent plus costauds, plus grands et plus rapides, et il faut être capable de jouer face à une telle adversité. Je trouve ça impressionnant. »

Même discours chez Jamahl Mosley, son coach, qui n’a pas hésité à le lancer dans le match après seulement cinq minutes. « On est tous très heureux pour lui. Quand on pense au nombre de jours pendant lesquels il a été absent… C’est vraiment remarquable d’avoir eu cette capacité de revenir et de s’accrocher pendant tout le processus, avec cette foi, cette éthique de travail et le soutien autour de lui. »