Les années sombres de Justise Winslow

Bien que drafté en 10e position en 2015 après un titre national glané avec Duke en NCAA, Justise Winslow (26 ans) a vécu des débuts chaotiques en NBA, avec des passages contrastés à Miami, Memphis et aux Clippers.

À Portland depuis un an, il avoue avoir atteint une certaine maturité, mais il reconnaît avoir connu une période difficile, marquée par les affres de l’alcool et du monde de la nuit. Sur fond de dépression latente…

Les déboires de Justise

« J’aimais m’apitoyer sur mon sort. Je m’étais plus ou moins transformé moi-même en ce loser qui allait toujours rester au fond du trou », révèle-t-il dans The Athletic.

Son frère Josh en atteste. Il a en l’occurrence été alerté par le coach du Heat, Erik Spoelstra en personne qui, après une visio, s’étonnait de voir Winslow mal rasé et dans le coaltar.

« Spo a été le premier à me contacter. Il venait d’avoir Justise et il semblait ne pas s’être rasé ou avoir quitté sa chambre pendant des semaines. Tout le monde dans l’équipe se demandait où était le jeune joueur qu’on avait drafté. Il était tombé dans le côté obscur, pour sûr. »

Blessé à l’épaule durant sa deuxième saison, Justise Winslow va commencer à s’écarter du droit chemin. Perturbé en parallèle par certaines révélations au sein de sa famille, une famille éclatée après le divorce de ses parents alors qu’il n’avait que trois ans, il a sombré petit à petit dans une routine dangereuse, dans le triangle des Bermudes des soirées, de l’alcool et des femmes. À Miami de surcroit…

« Etant un « lottery pick » drafté si haut, il y avait beaucoup d’attentes. Je n’étais certes pas le sauveur mais D. Wade allait me passer le flambeau à Miami en gros. Ça m’allait, et à ma famille aussi parce qu’il y avait beaucoup de choses positives à prendre la suite de D. Wade, des prestations, des sponsors, des événements… »

Quatre heures à se battre contre son frère…

Mais livré à lui-même pendant ses périodes de blessures, Justise Winslow avoue avoir mal tourné. Trop égocentrique et refermé sur lui-même, il s’était isolé tout seul.

« J’ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Dans mes relations personnelles, avec ma famille, ou dans mon isolation auto-imposée… Il y avait des jours où je ne voulais pas sortir du lit. Avec la boisson, plus les soirées pendant l’intersaison, j’étais sur une pente savonneuse. J’avais créé une routine et j’étais pris là-dedans, ça m’a presque consumé. »

Tant et si bien qu’un beau jour d’été, sur une île paradisiaque pour une semaine avec son frangin Josh, les deux frères se sont longuement battus. Justise Winslow explique que l’affrontement homérique a duré près de quatre heures, avec certes des pauses…

« On était torses nus, du sable dans les dents, dans la bouche, dans les cheveux. Des griffures, des bleus, des coups… On essayait de se plaquer au sol en fait, ça hurlait, ça criait, ça jurait ! », se souvient Justise Winslow. « On faisait des pauses », ajoute Josh. « Je lui disais d’aller boire un coup, mais que je n’en avais pas fini avec lui. Je pense qu’il a eu mal le lendemain. »

Le combat a toutefois servi de réveil pour les deux frères, conscients que leur vie dérailler. Josh est ainsi entré en cure de désintoxication pour soigner son addiction à la marijuana. Justise a lui réellement pris conscience de la mauvaise période qu’il traversait. Un duel cathartique.

Remis en selle avec plusieurs expériences marquantes en chemin, dont une avec le surfeur Laird Hamilton (le grand pote de Joakim Noah) et Erik Spoelstra parmi d’autres, Justise Winslow a depuis trouvé plus de sérénité et de stabilité dans sa vie. Devenu papa entre temps, l’ailier polyvalent est plus posé que jamais.

« Je regarde ses stats après chaque match », avoue Erik Spoelstra. « Parce que c’est un des gars que je vais continuer de suivre. Les joueurs ont tous leur propre trajectoire, et ce n’est jamais linéaire. »