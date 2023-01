Ray Allen prend goût au coaching

Ce week-end, à Springfield, se déroule le traditionnel Spalding HoopHall Classic, l’un des plus grands rendez-vous de la saison pour les « prep school » et les « high school » puisqu’il se déroule dans l’antre du Hall Of Fame. Chaque année, on retrouve les plus grands lycées et les plus grandes académies comme Oak Hill et Montverde, mais vendredi soir, tous les regards étaient tournés vers la Gulliver Prep, un établissement de Pinecrest en Floride. Sur le banc de cette équipe de pré-ados, un certain Ray Allen, l’un des plus grands shooteurs de l’histoire, champion NBA avec les Celtics et le Heat.

Si Ray Allen a accepté de coacher cette équipe, c’est parce que ses enfants sont scolarisés dans ce collège, et depuis la saison passée, il coache son fiston, Ray III. Vendredi soir, leur équipe s’est lourdement inclinée face à Notre Dame High (West Haven), mais cette expérience restera gravée pour chacun des ados.

« Ces terres sont tellement sacrées pour moi », a déclaré Ray Allen, qui a étudié à UConn à 45 kilomètres du Hall Of Fame. « Quand vous passez par Springfield, par Hartford, vous avez l’impression de voir des fantômes. (…) Nous nous sommes entraînés jeudi soir et j’ai dit aux garçons : ‘Vous ne vous rendez pas compte des pieds de légendes qui ont marché dans ce bâtiment (le Hall of Fame), des gens que vous avez admirés, qui vous ont appris le jeu, des gens qui ne savent pas qu’ils ont eu un impact sur vous, dans le monde du basket’. Être au Hall of Fame, s’y rendre et vivre cette expérience, c’est l’expérience d’une vie et je suis heureux d’avoir pu la partager avec eux. »

Devenu entraîneur à un niveau modeste, Ray Allen remercie au passage ses anciens coaches : « Je pense à Coach (Jim) Calhoun, à Doc Rivers, à Erik Spoelstra, George Karl, Bob Weiss et Bob Hill. Jeff Lynch, mon coach au lycée. Tous les coachs qui m’ont entraîné… »

Alors qu’il avait déclaré un jour qu’il ne serait jamais entraîneur et qu’il se verrait plutôt comme dirigeant, Ray Allen apprend le métier, et ça lui plaît.

« Entraîner, c’est essayer de se mettre à la place de ces gars et leur permettre de comprendre ce que je veux pour elles » poursuit-il. « Vous devez clairement faire preuve de patience. Je ne veux pas qu’ils jouent comme moi. Je veux qu’ils apprennent à se préparer. Une fois qu’ils commencent à le comprendre, alors tout ce qu’ils veulent se met en place. J’aime presque plus l’adversité dans les défaites que les victoires. »

La patience semble être le maître-mot de cette première expérience comme entraîneur, et même éducateur.

« J’apprends chaque jour quelque chose. J’apprends à développer plus de patience, j’apprends que lorsque ces enfants entrent dans le gymnase, ils sont confrontés à tellement de problèmes, bien plus que moi à l’époque », a déclaré Ray Allen. « Je veux qu’ils aient autre chose que le basket dans leur vie, qu’ils trouvent comment canaliser cela en classe, sur les réseaux sociaux, les petites amies, la famille, la vie sociale en général… Mais là, sur le moment, je veux qu’ils concentrent sur le basket, et qu’ils aillent à la guerre sur le terrain. »