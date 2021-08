Ray Allen devient coach d’une équipe de jeunes basketteurs

Ce n’est pas une équipe universitaire ni un lycée et encore moins une franchise NBA, mais il faut bien commencer quelque part, et Rasheed Wallace a par exemple débuté dans un lycée avant de se retrouver en NCAA, assistant à Memphis, dans quelques semaines. On peut aussi penser à Gary Payton, qui se lance chez lui, à Oakland, en division II universitaire.

C’est pourquoi l’annonce de The Athletic concernant Ray Allen mérite une petite mention. L’ancien décuple All-Star et Hall of Famer va en effet devenir le coach d’une équipe d’école élémentaire en Floride.

Au sein de la Gulliver Prep School, le double champion NBA (2008, 2013) aura sous ses ordres des jeunes enfants, pas encore adolescents.

We are excited to announce that we have selected Ray Allen as our new Director of Boys and Girls Basketball. He will also serve as our Varsity Boys Basketball Head Coach. Coach Allen brings unparalleled expertise to the helm of our basketball programs. Join us in welcoming him! pic.twitter.com/1P6J5c36mp

