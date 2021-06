Gary Payton va se lancer dans le coaching chez lui, à Oakland

Gary Payton avait récemment déclaré qu’il était intéressé par le coaching, et The Undefeated révèle que l’ancien meneur légendaire de Seattle allait bel et bien se lancer dans le bain, chez lui, à Oakland, avec la petite fac de Lincoln University.

Plutôt réputé pour son école de commerce, Lincoln University va inaugurer son programme basket et donc commencer en Division II. Mais Payton a déjà prévu de préparer plusieurs matchs face à des équipes de Division I et de faire monter son équipe à ce niveau à moyen terme.

« C’est une équipe qui vient de se créer dans une école privée et indépendante où je peux mettre en place ce que je veux », a déclaré Payton. « Je n’ai pas à prendre la succession de quelqu’un d’autre pour essayer de transformer l’équipe ou de continuer dans la même lignée. Je peux commencer mon équipe comme je le souhaite. Et la raison pour laquelle j’ai accepté ce job, c’est parce que c’est à Oakland, Californie. »

Comme pour sa carrière de joueur qui a démarré à Oakland, Gary Payton veut également démarrer sa carrière de coach dans sa ville natale. Il pense pouvoir redonner une équipe à supporter pour les fans locaux qui ont déjà eu le coeur brisé plusieurs fois ces dernières années.

« Tout le monde sait qu’on a perdu tout un tas d’équipes ici. On a perdu les Raiders [partis à Las Vegas], les A’s veulent partir car ils n’ont pas obtenu de nouveau stade. Les Warriors sont déjà partis. On a besoin de redonner quelque chose à ces fans. Pour un gars comme moi qui vient d’Oakland, après ce que j’ai pu accomplir, je pense que les gens peuvent retrouver la flamme. »

Après Juwan Howard (Michigan), Penny Hardaway (Memphis), Patrick Ewing (Georgetown) et Jerry Stackhouse (Vanderbilt), Payton s’ajoute donc à la liste des anciens All-Stars NBA qui rejoignent le coaching au niveau universitaire. Ayant la Big 3 de Ice Cube comme seule expérience de coaching (et encore), Payton part de loin mais il va pouvoir se construire, petit à petit, dans une petite fac.

« La côte Ouest va être un avantage pour moi. Mon recrutement sur la côte Ouest va être super. Je vais donner une chance à tout le monde. Si je peux aller dans le Sud et à l’Est et que certains joueurs veulent venir jouer ici, je leur donnerai une chance. Mais je vais recruter dans ma région : à Oakland, à Los Angeles, à Seattle, en Oregon. Je dois regarder partout mais la côte Ouest sera probablement ma zone de prédilection. »