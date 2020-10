Gary Payton veut rejoindre le staff d’une franchise

Pour l’heure, son expérience dans le coaching se résume à de modestes apparitions sur les bancs de la Big 3, mais Gary Payton a désormais l’intention de faire le grand saut. Près de 15 ans après sa dernière apparition sur un parquet NBA, le Hall of Famer veut se lancer dans le coaching. Une intention qu’il avait d’ailleurs déjà affichée… en 2014.

« J’ai eu des conversations par le passé à ce sujet mais le timing n’était pas le bon, explique-t-il à Yahoo. Beaucoup de jeunes joueurs NBA sont à deux doigts d’atteindre leur véritable potentiel. J’aimerais rejoindre le staff d’une équipe où je pourrais aider à entraîner, encadrer et guider des joueurs vers le travail intense, la concentration et la détermination nécessaires pour devenir un contributeur fiable au succès d’une équipe. »

Vu la valse actuelle au niveau des « coaching staff », c’est plutôt le bon moment pour poser sa candidature. Même si, évidemment, sa toute petite expérience ne joue pas en sa faveur. Mais à l’instar de Steve Nash, qui débarque chez les Nets en tant que rookie, de Tim Duncan, assistant de Gregg Popovich, ou même Chauncey Billups engagé comme bras droit de Tyronn Lue aux Clippers, Gary Payton peut faire valoir son immense CV de joueur (champion NBA, défenseur de l’année, 9 fois All-Star…).

Une expérience dont pourraient profiter les jeunes joueurs qui s’imaginent que la transition vers la NBA est une étape facile. Le numéro 2 de la Draft 1990 peut en témoigner : il a dû attendre sa troisième saison dans la grande ligue pour passer le cap des 10 points de moyenne.

« Mon année rookie a été un réveil brutal par rapport au niveau de talent et de compétition NBA. Cet été-là et chaque année qui a suivi, j’ai travaillé extrêmement dur pour m’améliorer dans tous les domaines de mon jeu. Tim Grgurich, George Karl, Eric Hughes ont été les autres voix qui m’ont aidé à devenir All-Star, champion NBA et membre du Hall of Fame. »

Au tour de l’ancien joueur des Sonics de transmettre le flambeau. « J’ai des choses à partager et je suis prêt à aider. » La candidature est posée !