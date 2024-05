Ja Morant fait le show et les Grizzlies martyrisent les Pacers

Circulez, il n’y a rien à voir, ou presque ! À Indianapolis cette nuit, les fans des Pacers et leurs joueurs ont connu une soirée difficile. Myles Turner absent pour protéger le cercle, ils ont assisté au festival des Grizzlies, qui ont rapidement mis la main sur la rencontre pour ne plus la lâcher.

Maladroits de loin en début de partie, les hommes de Taylor Jenkins ont martelé la raquette avec succès, profitant également de grosses séquences défensives pour exploser en transition et faire (déjà) souffrir le cercle.

Tout a commencé avec un alley-oop entre Ja Morant et Ziaire Williams, avant que le meneur ne se fasse justice d’un dunk à deux mains en contre-attaque. Il y a ensuite eu un énorme tomar de Steven Adams, puis un dunk de Santi Aldama, toujours en transition, afin de permettre aux siens de virer à +8 à l’approche de la fin du premier acte (26-34).

Les 3-points de Chris Duarte et Andrew Nembhard ont brièvement maintenu la pression et Indiana est même repassé devant dans la foulée (40-38). Un affront vite lavé par Memphis qui a aligné un 10-2 puis un 14-2 alimenté par tout un collectif, du trio Morant-Bane-Jackson en passant par Ziaire Williams ou David Roddy. Cette fois, les Pacers venaient d’en prendre une bonne, juste avant la pause (52-68).

Au retour des vestiaires, les Grizzlies ont fait en sorte de maintenir la pression afin de s’éviter une fin de match à suspense. C’est alors une série complètement folle de trois dunks et deux alley-oops de suite, avec une envolée mémorable de Ja Morant, qui a fini par faire craquer les locaux (71-91).

Les voltigeurs du Tennessee ont réussi leur mission, et les deux équipes ont pu partager une douzaine de minutes de « garbage time » afin de terminer la rencontre sur un score sans appel (112-130).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout bénéf’ pour Memphis. Ces matchs dominés par les Grizzlies sont une aubaine pour Taylor Jenkins. Ils lui permettent de faire tourner son effectif en fin de match afin de reposer ses stars mais aussi d’impliquer tout le monde. Cette nuit encore, aucun joueur n’a dépassé les 30 minutes de jeu et huit ont atteint les 8 points inscrits ou plus. Un avantage qui pourrait avoir son importance d’ici quelques mois…

– Retour à la maison réussi pour Desmond Bane. Le régional de l’étape, né à Richmond, à une heure à l’Est d’Indianapolis n’a pas déçu ses nombreux fans ayant fait le court déplacement pour le soutenir. L’arrière a tout simplement souligné son meilleur match depuis son retour de blessure avec 25 points, 8 rebonds et 3 passes décisives.

L’ACTION DU MATCH

Ja Morant a encore été effrayant cette nuit. Parce qu’il va au charbon à presque chaque action et que les fans des Grizzlies doivent croiser les doigts pour qu’il se relève après chaque chute. Non seulement le meneur se relève mais arrive même à s’envoler comme ce fut le cas à plusieurs reprises cette nuit.

Mention très spéciale pour ce dunk exceptionnel écrasé devant Jalen Smith.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Il n’a rien à envier au Marsupilami sur ce match tant il a semblé décoller à répétition avec une étonnante facilité. Impressionnant de facilité sur ses drives, il a également délivré 10 passes décisives pour accompagner ses 23 points, le tout en seulement 25 minutes de jeu.

✅ La paire Jackson Jr-Adams. Si Indiana a eu du mal à protéger sa raquette en l’absence de Myles Turner, Jaren Jackson Jr et Steven Adams ont contribué à verrouiller la leur en terminant meilleurs rebondeurs du match. Le fait qu’Indiana ait également peiné sur le tir à 3-points a facilité la tâche aux Grizzlies.

✅ Chris Duarte. Un plaisir de le revoir à ce niveau, lui qui n’avait dépassé les 15 points qu’à une reprise depuis le début de saison avant le match. On a retrouvé le Chris Duarte incisif et adroit de loin, lui qui a pratiquement été le seul dans ce cas du côté des Pacers. Un match qui va booster sa confiance.

⛔️Aaron Nesmith. Malade, le joueur était incertain… et il aurait sans doute dû s’abstenir au regard de sa production : 6 points à 2/13 au tir dont un 0/8 derrière l’arc, 7 rebonds et 1 passe décisive. Il ferait presque passer Oshae Brissett et son 0/6 pour un petit joueur…

LA SUITE

Indiana (23-21) : les Pacers débutent un road-trip de quatre matchs qui débute à Milwaukee ce lundi (20h30).

Memphis (29-13) : les Grizzlies viseront une 10e victoire de suite lors de la réception de Phoenix pour le MLK Day ce lundi (minuit).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.