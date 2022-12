Avec Jacque Vaughn, Brooklyn a retrouvé confiance et sérénité

Qui va bien pouvoir arrêter ces Nets, aujourd’hui en pleine confiance et (enfin) sur la même longueur d’onde collectivement ? Désormais victorieux de leurs 10 dernières sorties (et 14 de leurs 15 dernières), les voilà classés à la 2e place de la conférence Est (23-12), juste derrière les Celtics (25-10) !

Une situation bien difficile à imaginer l’été dernier, quand Kevin Durant souhaitait quitter Brooklyn, ou plus récemment en novembre, quand Kyrie Irving était suspendu par la franchise new-yorkaise. Et pourtant…

Maintenant dirigés par Jacque Vaughn, et non plus par Steve Nash, les Nets déroulent et se font surtout confiance. Ensemble, ils avancent donc tous dans la même direction, sans douter et en prenant un maximum de plaisir sur le parquet.

« Quand vous suivez le plan de jeu et qu’il fonctionne, vous commencez à croire de plus en plus en ce que vous faites chaque jour », souligne Kevin Durant. « En début de saison, j’avais la sensation que nous n’avions pas d’identité et nous l’avons découverte ces dernières semaines. Nous arrivons à chaque match avec confiance : si nous nous en tenons à notre modèle, notre structure, alors tout ira bien pour nous, qu’importe ce qui se passe pendant le match. Le simple fait de savoir ce que nous voulons faire quand nous pénétrons sur le parquet nous apporte de la sérénité et nous aurons confiance en tout ce que nous dira Jacque. »

« Tout est question de conviction, c’est quelque chose de très important en NBA », estime de son côté le coach de Brooklyn. « Avec de la confiance et de la conviction, peu importe la situation dans laquelle [vous vous trouvez], vous pouvez vous en sortir. »

Ne pas se relâcher et poursuivre les progrès

Évidemment, l’approche de Jacque Vaughn, certes adaptée à tout un groupe, ne fait pas tout car, sur le parquet, il faut bien que les joueurs assument leurs responsabilités et fassent leur part du travail. Justement, avec un tandem aussi efficace, talentueux et « clutch » que Kevin Durant — Kyrie Irving, rien ne semble pouvoir arriver aux Nets actuellement. Même quand ils perdent d’une quinzaine de points à l’extérieur comme face aux Hawks, ce mercredi soir.

« [Il y a] ces petits détails auxquels nous sommes attentifs match après match et je trouve que l’on fait de l’excellent travail, quand il s’agit de parler, communiquer quand nous sommes sur le banc », admet le meneur. « Jacque nous responsabilise pour tout, il est arrivé en tant que head coach et il a vraiment imposé son propre ADN sur le groupe. Nous, nous suivons juste le plan de jeu. »

« Nous déroulons et c’est très plaisant », se réjouit quant à lui Nic Claxton, le pivot qui monte à Brooklyn. « C’est comme si vous vous attendiez déjà à gagner vos matchs et c’est vraiment la première fois de ma carrière que je prends autant de plaisir. Gagner dépasse tout, d’autant plus après tout ce qui s’est passé cet été. […] J’ai encore la sensation que beaucoup de personnes pensent que ce n’est qu’un coup de chance, mais nous devons simplement prendre les matchs les uns après les autres, contrôler ce que l’on peut contrôler et continuer de gagner. »

Pour autant, Kevin Durant tient à rester mesuré dans ses propos : oui, les Nets sont en pleine bourre mais, pour eux, le chemin est encore long avant de devenir de sérieux candidats au titre, car il reste des aspects sur lesquels il leur faut continuer de progresser.

« Vous souhaitez que votre meilleur basket soit devant vous, vous ne voulez pas atteindre votre meilleur niveau à ce stade [de la saison] », livre ainsi l’ailier. « Nous voyons des choses sur lesquelles nous pouvons évidemment nous améliorer et des choses qui ont fonctionné, mais cela dépend toujours de chaque individu et de sa volonté… Nous avons un joli modèle et une belle structure, mais chaque joueur doit continuer d’apporter quotidiennement et de suivre le plan de jeu. J’ai la sensation que nous pouvons encore progresser individuellement et apporter cela au collectif. »