Patrick Baldwin Jr. saisit sa chance avec Golden State

Sans Stephen Curry (blessé), Klay Thompson (repos), ni Andrew Wiggins (blessé), les Warriors accueillaient le Jazz avec une équipe B la nuit dernière. Cela ne les a toutefois pas empêchés de l’emporter à l’arraché contre un adversaire direct dans la course au Top 8 de l’Ouest.

Guidés par Jordan Poole, Draymond Green et Kevon Looney, leurs trois derniers hommes de base toujours debout, les champions en titre s’appuient plus que jamais sur leur classe biberon pour faire bonne figure collectivement. Ainsi, outre Jonathan Kuminga, Moses Moody et James Wiseman, c’est Patrick Baldwin Jr. qui en profite pour se mettre en évidence, lui qui a longtemps été mis en couveuse jusqu’à présent.

Auteur de 11 points en 13 minutes contre Utah (à 3/5 à 3-pts), le rookie de Golden State a effectivement joué les facteurs X au cours de cette rencontre.

« Il a changé le match quand il est rentré sur le parquet et commencé à réussir ses tirs à 3-pts », concédait Steve Kerr, son coach. « En particulier celui du début du quatrième quart-temps. Cela ressemblait au tournant du match. […] Que Patrick entre en jeu et joue de cette manière, c’est formidable. Il a beaucoup de talent et il n’a peur de rien. L’aspect le plus important [chez lui], c’est son shoot, car il peut en mettre et cela change la donne. »

Baladé entre la G-League et la NBA, Patrick Baldwin Jr. ne manque donc pas de saisir sa chance quand sa franchise fait appel à lui et lui offre du temps de jeu « chez les grands ». Il y a une semaine, il avait par exemple inscrit 17 points en 23 minutes, dans la fessée reçue par les Warriors chez les Nets. Se distinguant, là encore, avec sa qualité de shoot : 5/8 à 3-pts !

« Je sais déjà que j’ai une qualité sur laquelle je peux compter et c’est mon shoot », reconnaissait-il justement, avant d’évoquer ses axes de progression. « Mais devenir un joueur beaucoup plus complet de chaque côté du parquet est important. Je sais que c’est là-dessus que je dois concentrer mon travail. »

Mis dans les bonnes conditions chez les « Dubs »

Parmi les nouveaux chouchous de Steve Kerr, Patrick Baldwin Jr. est sans doute conscient qu’il a une carte à jouer actuellement, compte tenu des déboires de Golden State. Dernier pari en date des champions en titre, il peut en tout cas ne pas (trop) se mettre de pression sur les épaules, car tout le monde lui fait confiance dans le groupe et le pousse à rester lui-même.

« On lui a simplement dit d’être agressif, de ne se soucier de rien, si ce n’est d’être agressif », confiait Donte DiVincenzo, lui aussi séduisant depuis deux semaines (12.5 points, 5.8 rebonds et 4.5 passes de moyenne, à 49% à 3-pts). « Il a été bon défensivement, il parlait, ce qui est vraiment compliqué pour un jeune joueur, dans un tel environnement. Nous sommes tous les jours sur son dos pour nous assurer qu’il communique et il a fait un super boulot [hier] soir. Nous en avions besoin. »

Capable de prendre feu rapidement, Patrick Baldwin Jr. n’est pas du genre à se poser de questions quand le ballon lui arrive dans les mains. Encore moins quand des coéquipiers comme Draymond Green l’encouragent à dégainer…

« Quand vous entrez en jeu et que Draymond vous dit de shooter, vous le faites. C’est un énorme signe de confiance et vous devez juste rester prêt », racontait ainsi le jeune ailier de 20 ans.

Dans cet effectif, outre Draymond Green, l’inexpérimenté mais talentueux Patrick Baldwin Jr. peut également compter sur le soutien et les conseils de trois futurs Hall of Famers pour s’améliorer individuellement. À savoir Stephen Curry, Klay Thompson et Andre Iguodala…

« Je pense que c’est énorme pour n’importe quel jeune joueur », estimait-il, concernant la présence de ce quatuor à ses côtés. « Ce sont des voix importantes, ils nous donnent de la confiance et beaucoup de conseils, donc c’est incroyable de pouvoir les avoir dans les parages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »