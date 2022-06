Patrick Baldwin Jr, le nouveau pari des Warriors

Avec leur 28e choix, juste après avoir vu Miami choisir Nikola Jovic, les Warriors ont pris Patrick Baldwin Jr. Cet ailier de 19 ans sort d’une saison décevante à Wisconsin-Milwaukee, écourtée par une blessure à la cheville.

Ce qui n’effraie pas les Warriors, conscients de ses difficultés lors du dernier exercice.

« Certains joueurs n’ont pas le type de saison qu’ils veulent », estime Bob Myers, le GM, pour le San Francisco Chronicle. « Il s’est engagé tardivement, a essayé de s’adapter au fait que son père était le coach. Ensuite, il s’est blessé et n’est jamais revenu. »

Mais avec ses 2m06 et son shoot extérieur, Patrick Baldwin Jr. a du potentiel (champion du monde avec les U19 américains en 2021, courtisé par les plus grandes facs à sa sortie du lycée) ainsi que le parfait profil pour entrer dans le moule de Golden State. Comme Jonathan Kuminga et Moses Moody l’an dernier, c’est un pari sur l’avenir.

« Il a besoin de mettre tout ça en ordre », poursuit le dirigeant californien. « Il a de grandes qualités. Il a un très bon shoot, mais pas un gros pourcentage. Il peut aussi être meilleur au rebond. Il a un bon dribble. Il s’agit simplement de mettre tout ça en place, ce qu’il n’a pas encore fait. »

De plus, natif du Wisconsin, le rookie va retrouver deux compatriotes à Golden State puisque Jordan Poole et Kevon Looney sont également de là-bas. « Un autre gars de Milwaukee. On les aime », a souri Bob Myers.

Le futur joueur des Warriors n’était pas présent à Brooklyn pour la Draft, mais il a évidemment réagi à sa venue chez les champions en titre, sur Twitter, en annonçant être « impatient de se mettre au travail ».