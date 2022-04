Moins en vue que d’autres « freshmen » cette saison, Patrick Baldwin Jr. suit la même trajectoire que la plupart d’entre eux : il s’inscrit à la Draft, malgré un exercice 2021/22 compliqué.

Numéro 5 du Top 100 ESPN, pour la promotion de 2021, il était attendu comme l’une des attractions majeures de la dernière saison NCAA. Pisté pendant de longs mois par Duke, et très proche de rejoindre les Blue Devils, il a finalement fait le choix du coeur en rejoignant son père, coach à l’université de Wisconsin-Milwaukee. Un changement de décor radical, puisque cette modeste fac évolue en Horizon League, une conférence « mid-major ».

Malheureusement pour l’ailier de 2m06, tout ne s’est pas passé comme prévu. Gêné par des pépins physiques, et notamment une blessure à la cheville gauche qui a mis un terme à saison dès le début du mois de février, il n’a pas brillé comme imaginé, au sein d’une équipe de UWM dont les lacunes collectives étaient trop importantes (10 victoires et 22 défaites). Au final, son année s’est résumée à 11 petits matchs, pour 12.1 points et 5.8 rebonds de moyenne (à 34% aux tirs et 27% à 3-pts).

Largement considéré comme un « lottery pick » avant la saison, sa cote en a donc pris un coup après cet exercice décevant : il est aujourd’hui attendu en fin de premier tour. Et même si son état de santé ou sa sélection de tirs peuvent soulever quelques interrogations, il semble difficile d’imaginer Patrick Baldwin Jr. tomber jusqu’au second tour.

Car son potentiel reste trop élevé pour qu’une équipe en fin de premier tour fasse l’impasse sur lui. Bon attaquant, c’est surtout la qualité de son shoot extérieur qui pourrait séduire des dirigeants. Malgré un pourcentage de réussite très mauvais de loin cette saison, son tir est fiable et prêt à faire des dégâts en NBA, dans un contexte collectif largement plus favorable qu’en NCAA.