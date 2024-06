La G-League, une étape précieuse pour Patrick Baldwin Jr. et Ryan Rollins

Pas simple de débuter sa carrière en NBA au sein du champion en titre. Les deux rookies Patrick Baldwin Jr. et Ryan Rollins, draftés respectivement en 30e et 44e position par les Warriors en juin, peuvent en témoigner.

Comme « prévu », et surtout comme le GM du club, Bob Myers, l’avait annoncé à la fin du mois de septembre, les deux jeunes joueurs ne jouent en effet quasiment pas avec l’équipe A cette saison : trois matchs (6.7 minutes) pour Patrick Baldwin Jr. et six matchs (6.3 minutes) pour Ryan Rollins.

Alors, pour garder le rythme et continuer à progresser malgré tout, ils passent naturellement par la case G-League, avec les Santa Cruz Warriors, comme Jordan Poole il y a deux ans, Moses Moody la saison passée, et même James Wiseman cette saison, depuis la semaine dernière spécifiquement.

Dans l’antichambre de la NBA, les deux jeunes talents surnagent aisément : 13.3 points et 5.3 rebonds pour Patrick Baldwin Jr, et 19.3 points, 2.8 rebonds et 2 passes pour Ryan Rollins.

« J’arrive de l’université où je n’ai joué que 11 matchs, et ma carrière ici vient de débuter. Je n’ai joué que cinq matchs de présaison et trois matchs de saison régulière. Donc la G-League me permet de m’acclimater au jeu et à la vitesse NBA, aux systèmes et concepts de notre équipe » rappelait ainsi « PBJ » ce lundi, après avoir compilé 7 points, 5 rebonds et 3 interceptions dans la lourde défaite face aux Pelicans, au cours de laquelle Steve Kerr avait mis ses cadres au repos. « On sait que c’est une phase d’apprentissage pour nous. C’est la raison pour laquelle nous passons du temps ici. Jouer, gagner en expérience, progresser un peu plus chaque jour. C’est en tout cas notre mentalité, progresser et apprendre tous les jours » ajoutait de son côté l’ancien arrière de Toledo.

L’importance de jouer, tout simplement

Pour Steve Kerr, le plus important pour ses deux rookies, dans cette première année d’apprentissage, est tout simplement de jouer et de garder le rythme. Sans cela, difficile de peser en NBA.

« Ils ont besoin d’enchainer les matchs. On l’a vu [lundi]. Le jeu va vite ici, donc les erreurs peuvent vite s’enchainer. Nos 28 pertes de balle en sont la preuve. Le seul remède, c’est l’expérience. Ces jeunes ont besoin d’enchainer les matchs » déclarait alors le technicien après le match contre New Orleans.

Au sein d’une franchise stable et réputée pour le développement de ses jeunes, Patrick Baldwin Jr. et Ryan Rollins peuvent ainsi compter sur un programme de G-League qui les prépare idéalement à leurs futures opportunités avec les « grands », puisque les systèmes et concepts de jeu sont identiques.

« Le fonctionnement [à Santa Cruz] est très similaire à celui [des Warriors en NBA]. Donc pour nous, les jeunes, cela permet une transition fluide, entre les deux étages. Et je pense que Ryan et moi faisons un bon boulot, on bosse dur pour capitaliser sur chaque opportunité. Ça va finir par payer » concluait ainsi Patrick Baldwin Jr.