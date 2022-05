Le passage salutaire de Jordan Poole en G-League

Tomber pour mieux se relever, c’est un peu ce qu’a vécu Jordan Poole, dont l’ascension n’a pas été un long fleuve tranquille chez les Warriors. Dans la lumière cette saison au sein des Warriors 2.0, l’arrière sélectionné en 28e position en 2019 n’a toutefois pas oublié d’où il vient pour autant.

Sa première puis sa deuxième saison, il a notamment dû expérimenter un passage en G-League, aux Santa Cruz Warriors : 3 matchs en 2019/20, puis 11 la saison suivante.

Jordan Poole ne voulait pas y aller, mais a su saisir cette opportunité pour montrer qu’il n’avait rien à y faire, surtout que les Warriors devaient composer avec l’absence de leurs joueurs majeurs.

« Je n’ai jamais eu le sentiment que j’avais besoin de jouer en G-League quand ils m’ont envoyé là-bas. J’avais l’impression de bien jouer. Je n’avais juste pas eu de bonnes opportunités », s’est-il rappelé dans le podcast « Point Forward » en compagnie d’Andre Iguodala et Evan Turner. « Je descends, je me dis : ‘Très bien, je sais que je vais finir par remonter et qu’au moins, je vais être le joueur majeur’. Je vois cette opportunité comme ça. Et quoi qu’il arrive, nous allons gagner ces matchs. Si ce sont des matchs serrés, je mets les tirs, je fais les actions décisives et je fais participer tous les autres ».

Jordan Poole s’est donc infligé un exercice de style lors de ses matchs de G-League au cours desquels il a rapidement montré qu’il méritait bien d’évoluer à l’échelon supérieur : la jouer comme Stephen Curry. L’arrière s’est ainsi mis dans la peau du leader des Warriors dans l’optique d’occuper un jour le rôle dont il jouit aujourd’hui.

« Il s’agissait de voir où Steph obtient ses tirs en début de match. Quand est-ce qu’il est agressif ? Quand est-ce qu’il va faire des passes ? Il y a aussi la gestion de l’horloge, ces choses réelles que je sais que je vais voir dans un match NBA, je les ai faites en G-League » détaille-t-il ainsi.

Son deuxième passage fin février 2021 aura été son dernier en G-League. Un an et trois mois plus tard, le voilà en Finals NBA après avoir incarné la troisième menace des Warriors en attaque derrière Klay Thompson et Stephen Curry et en tant que troisième meilleur passeur de l’équipe depuis le début des playoffs. Une sacrée progression !