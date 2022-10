Patrick Baldwin Jr. impressionne beaucoup Steve Kerr

Quand on possède le 28e choix dans la Draft, il faut prendre le meilleur joueur disponible ou faire un pari pour réussir un « steal ». C’est souvent cette deuxième option que choisissent les Warriors, et ils ont le nez fin depuis quelques années. Rappelons ainsi que Draymond Green est un second tour de Draft, que Jordan Poole avait été sélectionné en 28e position et que Kevon Looney a de son côté été choisi en 30e position.

Cette année, avec leur 28e choix, les Warriors ont opté pour Patrick Baldwin Jr., un ailier de 2m07. Au lycéen, c’était une star mais sa saison de « freshman » à Milwaukee-Wisconsin a été gâchée par une blessure à une cheville.

Après avoir manqué les Summer Leagues, il est évidemment sous pression pendant cette présaison, et il a saisi sa chance au Japon, avec 19 points à 5/8 à 3-points en deux rencontres. Dans la deuxième manche, disputée dimanche, c’est lui qui relancé les Warriors dans le 4e quart-temps alors qu’ils étaient menés de 16 points.

« Il a été formidable », résume Steve Kerr. « C’est un très bon joueur de basket. Il comprend le jeu. Vous pouvez le voir avec sa fluidité, ses mouvements, ses tirs, ses passes. Il a fait une super passe en transition. Il comprend tout de manière simple et il a un très bon feeling. C’est un joueur qui a à peine joué à l’université à cause de sa blessure, mais c’était une recrue très bien cotée à sa sortie du lycée et on voit pourquoi. Il est de grande taille, il a un bon feeling pour le jeu, un bon toucher de balle, donc il est vraiment intéressant à voir. »

Comme Patrick Baldwin Jr. n’avait joué que onze matches l’an passé, et qu’il n’a pas participé aux Summer Leagues, Steve Kerr n’attendait pas grand chose du joueur de 19 ans dans l’immédiat. C’était un vrai pari.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, même si, à la fin de l’été, tous les entraîneurs qui travaillaient avec lui lorsque je n’étais pas en ville ne tarissaient pas d’éloges à son sujet », poursuit Steve Kerr. « Ils m’ont préparé et m’ont dit que ce gars avait un très bon feeling et qu’il nous conviendrait bien, mais cette dernière semaine est vraiment ma première chance de le voir jouer. Et je suis très impressionné. »

Il y a dix jours, Bob Myers expliquait que son rookie allait sans doute passer l’essentiel de la saison en G-League. « De notre point de vue, il ne va pas nous aider tout de suite, mais il est important pour notre futur« . Peut-être qu’il va changer d’avis même si Patrick Baldwin Jr a de la concurrence à son poste avec Andrew Wiggins, Draymond Green, Jonathan Kuminga ou encore JaMychal Green.