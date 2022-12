Bousculé par Grayson Allen, DeMar DeRozan a fait des Bucks du petit bois

Sur le moment, DeMar DeRozan a eu la sensation d’être au cœur d’un « match de football » américain. « J’ai juste senti le contact », décrit l’arrière des Bulls en référence au geste de Grayson Allen, au milieu du troisième quart-temps du match face aux Bucks.

Le joueur de Milwaukee venait d’être lui-même poussé par Patrick Williams. Grayson Allen a d’abord perdu l’équilibre avant de finir sa course dans DeMar DeRozan, qu’il a poussé à son tour d’un coup de coude (volontaire ?). « J’ai été poussé vers l’écran. J’essayais de me glisser vers le coin, et je l’ai percuté », se dédouane de son côté le joueur des Bucks, déjà bien connu à Chicago pour sa grosse faute sur Alex Caruso l’année dernière.

C’est ce qui a poussé DeMar DeRozan à réagir avec véhémence dans le feu de l’action. « Il a des antécédents. Si c’était Boban (Marjanovic, ndlr : réputé pour sa gentillesse), je n’aurais rien fait. Je ne savais pas si c’était volontaire ou ce qui s’est passé, j’ai juste trouvé ça excessif. » Le geste de son adversaire n’a pas été sanctionné par les arbitres. Seule la faute initiale de Patrick Williams a été sifflée.

Poursuivi par un chien…

On ne sait pas à quel point cette séquence a motivé le leader des Bulls. Mais ce dernier a fait payer Milwaukee dans les derniers instants. Pourtant menés de 11 points à trois minutes de la fin, après un panier à 3-points de… Grayson Allen, les Bulls ont signé une grosse fin de rencontre terminée par un 8-0 dans le temps réglementaire.

DeMar DeRozan a notamment signé cette interception clé à quelques secondes du terme avant de servir Ayo Dosunmu pour le dunk de l’égalisation, et donc de la prolongation.

« Vous courez plus vite si un chien commence à vous poursuivre, non ? C’est un peu ce type de sentiment, si ça a un sens », image l’ancien joueur des Raptors et des Spurs sur sa motivation face aux meilleures équipes de la conférence Est, et sa capacité à renverser des situations compliquées. Il a en tout cas terminé avec une ligne de statistiques royale pour répondre à l’immense Giannis Antetokounmpo (45 points et 22 rebonds) : 42 points (15/25 aux tirs), 10 rebonds et 5 passes. 42 points dont tout de même 22 après l’incident avec Grayson Allen. « DeMar a bien répondu. Dans les 20 minutes qui ont suivi, on a vu ce qui s’est passé », note son coéquipier Zach LaVine.

« On s’est accrochés et on a continué à nous battre jusqu’à la dernière seconde. On est rentrés concentrés malgré quelques erreurs défensives. On a montré beaucoup de résilience et de combativité tout au long du match », termine DeMar DeRozan dont l’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.