Bientôt de retour, Alex Caruso ne veut pas s’attarder sur Grayson Allen

Autorisé à s’entraîner avec contact, en cinq-contre-cinq, en fin de semaine, Alex Caruso est de retour. C’est seulement une question d’heures ou de jours avant de le revoir sur les parquets. Le joueur de Chicago l’a confirmé lui-même.

« On se rapproche. On n’a pas parlé d’une date en particulier », précise-t-il à NBC Sports. « On voit ça au quotidien, pour s’assurer que je passe bien tous les tests, que je coche toutes les cases. Que si je prends un coup, ça ne va pas mal tourner. J’espère n’avoir aucune douleur ce samedi. Mais pour shooter, passer ou dribbler, ça va. »

Caruso jouera-t-il ce samedi contre les Cavaliers ? Réponse ce soir, mais après sept semaines loin des parquets, il a des fourmis dans les jambes.

« C’est la plus longue absence de ma carrière », rappelle-t-il. « J’ai essayé de rester positif pendant mes entraînements. Malheureusement, j’avais Patrick Williams et Lonzo Ball avec moi. Surtout Patrick. J’ai simplement essayé de rester concentré sur ce que je faisais. Car ce n’est pas très fun de courir et de faire du vélo, mais c’est nécessaire. »

S’il a été écarté des terrains aussi longtemps, c’est de la faute, au propre comme au figuré, de Grayson Allen. Le 21 janvier, le joueur de Milwaukee a commis une grosse faute sur l’ancien des Lakers, qui a lourdement chuté, se cassant le poignet. En veut-il à l’ancien de Memphis, qui a eu récemment des nouvelles des Bulls ?

« J’ai dépassé ça », concède-t-il, toujours pour NBC Sports. « Que ce soit l’action ou la suite, je ne peux rien n’y changer. Ces semaines, loin des gars, ont été frustrantes. Mais il (Allen) est comme il est. Je ne le connais pas. J’ai surtout été concentré sur moi, pour revenir dans le groupe. »