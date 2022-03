Alex Caruso et Patrick Williams autorisés à s’entraîner avec contact

Sept semaines après la blessure d’Alex Caruso, balancé au sol par Grayson Allen et victime d’une fracture du poignet, le joueur de Chicago devrait pouvoir s’entraîner avec le groupe ce vendredi, a annoncé Billy Donovan.

C’est une bonne nouvelle, totalement conforme au calendrier qui fut donné au moment de son opération (six à huit semaines d’absence), et elle s’ajoute à celle de Patrick Williams, lui aussi autorisé à retrouver l’entraînement avec des contacts, même si sa présence ce vendredi est très peu probable.

« Quant aux dates de retour pour ces deux-là, je n’en suis pas sûr », explique le coach des Bulls pour NBC Sports. « Les médecins les ont examinés et autorisés à s’entraîner. Ils peuvent jouer avec contact. »

Les situations des deux joueurs sont évidemment différentes puisque l’ancien des Lakers n’a manqué « que » sept semaines de compétition et son retour pourrait arriver assez vite.

« Caruso dribble depuis une semaine ou dix jours, mais il doit récupérer sa puissance », précise Billy Donovan. « Donc ça va dépendre du temps dont il va avoir besoin pour se sentir à l’aise en shootant et en passant. On estime qu’il est suffisamment guéri pour faire du cinq-contre-cinq. »

Patrick Williams, également touché au poignet, n’a lui plus joué depuis le 28 octobre, soit plus de quatre mois. Les Bulls vont prendre leur temps avant de le relancer.

« On le met en situation d’avoir du contact en un-contre-un », poursuit le coach. « Avec un minimum de contact, face à un joueur. Mais il ne va pas passer directement au cinq-contre-cinq. On a énormément fait de un-contre-zéro avec lui, avec des situations de pick-and-roll et d’écrans. Maintenant, la prochaine étape, c’est le contact. On va être évidemment prudent. »