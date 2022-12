Petits frères des Bucks, les Cavaliers grandissent très vite

Les Celtics connaissent un gros coup de mou avec trois revers de suite, et comme à l’Ouest, les cartes sont rebattues du côté Est. Les Bucks ont pris les commandes de la conférence, mais ça klaxonne derrière. Les Sixers et les Nets restent, respectivement sur 6 et 7 victoires de suite, et juste devant, à la 3e place, il y a Cleveland avec cinq succès de rang. Le dernier en date est le plus probant puisque Donovan Mitchell et ses coéquipiers ont justement battu les Bucks d’un grand Giannis Antetokounmpo (45 points).

« Il faut avoir conscience de l’obstacle afin de savoir comment réagir » analyse J.B. Bickerstaff. « Tant que vous ne l’avez pas suffisamment vécu, vous ne savez pas ce que c’est. Vous ne savez pas individuellement et collectivement comment vous en sortir et passer à l’étape suivante tant qu’on vous n’avez pas pris un coup. Vous devez alors répondre, et je trouve que ce soir que nous avons fait un excellent travail de réponse. »

Les coups dont parle JB Bickerstaff, ce sont les deux défaites face à ces mêmes Bucks. La première mi-novembre avait provoqué une réunion de crise dans le vestiaire. La seconde, à Milwaukee, avait mis fin à une série de quatre victoires de suite. Comme si les joueurs n’avaient pas retenu le leçon, dominés physiquement avec un 3e quart-temps à sens unique (35-10).

Du sang froid et du collectif

Pour cette troisième manche, Cleveland a rendu coup pour coup, et lorsque Giannis est sorti pour souffler, Kevin Love et ses jeunes coéquipiers ont signé un 15-0 pour prendre le large. Malgré à 20 à 25 points de retard, les Bucks n’ont jamais baissé les bras, et Giannis, encore lui, leur a permis de recoller au score à l’entrée du « money time ». Un vrai test pour les Cavaliers et cette fois, ils ont tenu bon.

« C’est une équipe championne NBA » rappelle JB Bickerstaff. « Ils ne vont pas céder, ils vont faire leurs séries. Je pense que par le passé, nous n’étions pas été capables de résister à leurs « runs ». Ce soir, je trouve que c’est un étape importante pour nous. Nous avons montré beaucoup de sang-froid. Nous avons gardé notre sang-froid. Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est que nous continuons à le faire ensemble. Il n’y a pas eu de dispersion. Aucun joueur n’a essayé de la jouer perso. Nous en sommes juste revenus aux fondamentaux et avons exécuté notre plan. »

Comme son coach, Darius Garland souligne le sang-froid de sa troupe, et il fait le parallèle entre un petit frère et un grand frère. Les Bucks sont des modèles pour les Cavaliers, et il faut être capable de passer outre.

« Je pense que plus tôt dans la saison, nous aurions probablement perdu ce match » avance Darius Garland. « Je pense que nous avons eu beaucoup de sang-froid. Nous savions qu’il fallait en gagner un dans cette série, et on s’était mis cette pression. La dernière fois que nous avions joué contre eux, c’était un peu comme si nous affrontions notre grand frère. Nous devons continuer à frapper, à nous battre du mieux possible face avec cette équipe. Ils sont déjà passés par là et c’est ce que nous essayons de faire. Tant que nous continuerons à nous battre et à essayer de nous améliorer chaque jour, je pense que nous y arriverons bientôt. »

Giannis se méfie beaucoup des Cavaliers

Giannis Antetokounmpo est bien placé pour jauger des progrès des Cavaliers, et les comparer avec ses propres Bucks. « Ils sont très, très dangereux… Ils ont de très bons joueurs et un très bon système. Ils défendent vraiment bien. S’ils restent en bonne santé, ce sera une équipe vraiment bonne. Je ne vois pas pourquoi ils ne se qualifieraient pas pour les playoffs pour y faire un beau parcours. En espérant que ce ne sera pas contre nous. Il faut les respecter. »

Qu’en pense Donovan Mitchell, lui qui arrive de Utah après avoir vécu de grandes épopées en playoffs ?

« Notre progression en l’espace de trois mois est incroyable, surtout lorsque les projecteurs sont braqués, avec la pression, des matchs importants, et nous ne pouvons que nous améliorer. Les bonnes équipes ne cessent de s’améliorer. Nous avons un long chemin à parcourir, mais nous avons fait beaucoup de progrès, beaucoup plus de progrès que quiconque dans cette salle ou dans le vestiaire n’imaginait. »