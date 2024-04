Malgré les mauvais résultats, Joe Mazzulla n’est pas inquiet pour ses Celtics

Les Cetics n’allaient pas bien ces derniers jours, mais jamais ils n’avaient affiché un tel niveau de médiocrité que dans cette première mi-temps contre Indiana. Le début de rencontre fut réussi, mais les Pacers passent ensuite un 26-5 en six minutes !

Au début du deuxième acte, il y a ainsi vingt points d’écart et la défense de Boston a déjà encaissé 42 points en 12 minutes. Il n’y a pas de réaction en deuxième quart-temps. Par conséquent, Tyrese Haliburton et compagnie peuvent prendre trente points d’avance… Les fans ont alors montré ostensiblement leur mécontentement.

« Je ne suis pas vraiment inquiet dans le sens où on a été dominé, en matière d’efforts, en première période », constate Joe Mazzulla au Boston Globe. « Je serais plus inquiet si on n’avait pas joué de manière totalement différente la seconde mi-temps. On avait un choix à faire : quelle équipe veut-on être ? Celle de la première ou celle de la seconde période ? »

Les Celtics vont effectivement montrer un autre visage après la pause. Jayson Tatum marque 15 points en troisième quart-temps, la défense provoque six ballons perdus et Boston a fait la moitié du chemin avant le dernier quart-temps, avec désormais quinze points de retard.

« On doit de nouveau apprendre à gagner »

Jayson Tatum, qui finira à 41 points, poursuit son effort avec 13 points dans le dernier acte et à trois minutes de la fin, après un panier primé de Jaylen Brown, il n’y a plus que cinq points entre les deux équipes. Finalement, les Pacers vont serrer les dents et l’emporter.

« On s’est enfoncé trop profondément pour ensuite vraiment revenir », regrette Malcolm Brogdon pour le site officiel de la franchise. « On avait besoin de ce sens de l’urgence et ça commence par là. La seconde mi-temps a prouvé qu’on pouvait jouer ainsi. Et je pense qu’on va le refaire. »

Même si elle n’est pas couronnée d’une victoire, cette réaction a fait plaisir à Joe Mazzulla. Les Celtics sont dans le dur, ils ont été plus que débordés pendant vingt minutes, c’est évident, mais ils n’ont pas lâché.

« Je ne suis pas inquiet, il faut faire confiance aux joueurs. Je serais plus inquiet si on avait vécu deux mauvaises mi-temps. Mais on n’a pas été bon que durant une sur deux. On n’a pas bien joué, mais des moments comme ça sont importants pour la confiance envers les gars. Ils en ont vu d’autres, ils ont déjà disputé des matches comme ça et ils ont rebondi. »

Avec cinq défaites en six matches, dont trois de suite au TD Garden, il va tout de même falloir rebondir. Comment faire ? « On doit de nouveau apprendre à gagner », annonce Jayson Tatum. « Ce n’est pas aussi simple que ça, mais on doit retrouver le plaisir. On a joué un peu timidement, alors que le basket est censé être plaisant. »