Jae Crowder et Eric Gordon impliqués dans un échange en triangle ?

Comme il n’a pas joué de la saison, car il souhaite quitter l’Arizona, on en oublierait presque que Jae Crowder (9.4 points, 5.3 rebonds et 1.4 interception de moyenne en 2021/22) fait toujours partie de l’effectif des Suns. Cela ne devrait toutefois plus être le cas pour très longtemps, car The Athletic rapporte aujourd’hui que l’ailier intéresserait plusieurs équipes.

Parmi elles : les Bucks. Les discussions entre les dirigeants de Milwaukee et Phoenix auraient même bien avancé, car un deal à trois a été envisagé récemment. Dans cette optique, les Rockets se joindraient ainsi aux négocations, introduisant Eric Gordon et/ou Kenyon Martin Jr. dans la balance, et cet éventuel échange prendrait la forme suivante…

— Milwaukee reçoit : Jae Crowder.

— Phoenix reçoit : Eric Gordon et/ou Kenyon Martin Jr.

— Houston reçoit : quatre seconds tours de Draft (via Milwaukee) et des joueurs.

Ne resterait alors plus qu’à régler les derniers détails de ce transfert, afin de contenter les Rockets, car il se murmure que les dirigeants texans souhaiteraient obtenir un premier tour de Draft en échange d’Eric Gordon (12.2 points de moyenne cette saison) et un premier tour de Draft très bien placé en échange de Kenyon Martin Jr. (10.7 points et 5.2 rebonds de moyenne cette saison).

Mais les Bucks ne seraient pas les seuls à viser Jae Crowder, car les Hawks et le Heat feraient aussi partie des équipes intéressées par les services du joueur de 32 ans. Pour le récupérer et coiffer au poteau leurs homologues d’Atlanta et Miami, les dirigeants du Wisconsin pourraient donc chercher une autre franchise, capable de combler Phoenix…