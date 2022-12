Avec un immense Zion Williamson, les Pelicans remportent le choc au sommet face aux Suns

Ce choc au sommet de la conférence Ouest a tenu ses promesses ! Un choc finalement remporté par les Pelicans (128-117) qui, grâce à un « money time » mieux négocié, s’imposent pour la sixième fois de suite et se maintiennent au sommet de leur conférence, devant les Grizzlies et les Suns justement.

Les locaux ont dû s’y reprendre à plusieurs reprises pour se détacher au score. Après une première période hyper serrée sans leader qui s’envole (55-52), les Pelicans ont creusé un premier écart conséquent dans les minutes qui ont suivi le passage au vestiaire (65-57). Avec l’impact de la paire intérieure Zion Williamson – Jonas Valanciunas, cet écart s’est confirmé par la suite avec le plus gros avantage en faveur de NOLA (82-66).

Menés de 13 points (95-82) à l’entame du dernier quart-temps, après avoir encaissé 40 points dans le troisième, les Suns partaient de loin. Mais un petit festival à 3-points du général Chris Paul a remis Phoenix sur de bons rails. Torrey Craig s’y mettait aussi à plusieurs reprises, puis Cameron Payne, de la même distance, permettait aux visiteurs de repasser devant à quatre minutes de la fin (107-108).

Malgré cette belle remontée, les Suns n’ont pas eu les clés pour limiter la bête d’en face, Zion Williamson, qui, bien soutenue par Larry Nance Jr, s’est régalée en fin de rencontre pour sécuriser le succès.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le dunk qui passe mal. « No, no, no… », avait averti le commentateur local avant le geste. Les Suns n’ont pas apprécié que Zion Williamson enfreigne la « règle » de ne pas marquer dans les dernières secondes lorsque le match est joué. L’intérieur des Pelicans y a en plus mis du sien en signant… un impressionnant moulin à vent à 360° qui a à peine impressionné ses coéquipiers ! Chris Paul et les siens auraient préféré qu’il s’en passe et l’ont fait comprendre.

– Les Pelicans pilonnent dessous, les Suns à 3-points. Les géants ont encore du pouvoir. La preuve avec ce match où différentes associations d’intérieurs ont été composées pour s’affronter. À l’instar de ce duel dans le quatrième entre Deandre Ayton – Jock Landale et Larry Nance Jr. – Jonas Valanciunas. Si finalement deux intérieurs ont terminé meilleurs marqueurs, l’opposition de style a été flagrante. Exception faite de Ayton donc, les Suns ont passé leur soirée à sanctionner de loin, terminant avec un excellent 22/44 à 3-points. Leurs adversaires ont été beaucoup moins bons dans ce secteur mais ont insisté dessous avec 72 points inscrits, contre 38 encaissés, et trois fois plus de lancers obtenus.

TOPS/FLOPS

✅ Zion Williamson. Quel phénomène. Il a été omniprésent dans le « money time », y compris en défense. On pense à son interception à quatre minutes de la fin, sur une ligne de passe coupée et bien lue, qui s’est terminée en dunk autoritaire en contre-attaque. Même sanction lorsque Jose Alvarado a posé un écran sur Ayton, permettant à Zion de prendre la ligne de fond. Son +30 au score et son efficacité maximale en disent long sur sa prestation.

✅ Larry Nance Jr. Moins spectaculaire que le premier cité mais pas moins essentiel. L’intérieur a signé un match « all-around » par excellence, comme il sait en produire, avec une activité de tous les instants. Il a largement compensé la maladresse de son compère de raquette, Jonas Valanciunas. À côté de lui en sortie de banc, il faut souligner l’apport de Jose Alvarado, notamment en première période, et de Naji Marshall, auteur d’un tir décisif à deux minutes de la fin dans un corner.

✅ Chris Paul. Après un retour poussif face aux Celtics, le meneur s’est comporté en patron. Toujours à la recherche des bons angles de passe à l’intérieur, « CP3 » a pris les choses en main dans le dernier quart-temps avec une série de trois paniers primés qui a permis à son équipe de remonter.

✅ Deandre Ayton. 12e double-double de la saison tout en propreté pour le pivot des Suns, bien trouvé par Chris Paul. Un gros bémol à sa belle prestation de la soirée, une sérieuse et logique difficulté à contenir les attaques de cercle de Zion Williamson, en particulier dans les dernières minutes.

⛔ Devin Booker. En parlant de dernières minutes, l’arrière des Suns ne les a pas vues. Monty Williams a préféré se passer de son meilleur marqueur habituel dans le « money-time ». L’arrière a été en difficulté toute la soirée avec son tir et a terminé avec un -18 au score.

LA SUITE

Pelicans (17-8) et Suns (16-10) se ré-affrontent dimanche sur le même parquet.