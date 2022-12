Steve Kerr : « On est à fond sur les marchers en ce moment »

Les arbitres ont enfin décidé de siffler des marchers, et les Warriors ont de nouveau pu en avoir la confirmation, contre les Bulls. Stephen Curry et ses coéquipiers se sont fait siffler des marchers, et l’un d’entre eux, dans le « money time » face aux Mavericks, a coûté cher.

Qu’en pense Steve Kerr ? « On marche. On marche vraiment » se marre-t-il pour NBC Sports. « On ne fait pas des demi-pas, on est à fond dans les marchers en ce moment. »

Plus sérieusement, Kerr explique que quatre ou cinq marchers sont « évidents », mais que d’autres sont « ahurissants ». « On en a eu le dernier match aussi, donc on doit revoir les fondamentaux », rappelle le coach des champions en titre, en référence au match contre Dallas.

Stephen Curry n’a pas voulu faire de polémique, ni entrer dans une guerre avec les arbitres. Au contraire, il en a même plaisanté. « Ils ont oublié un porter de balle », rigole le MVP des Finals 2022, sur ce qui fut un sujet aussi en début de saison à Golden State. « Tous les marchers sifflés étaient assez clairs, il n’y a pas grand-chose à dire. »

Mais comme son coach l’avait demandé après la défaite contre Dallas, le MVP 2015 et 2016 réclame de la cohérence de la part des arbitres et de la ligue. « Encore une fois, il s’agit d’être cohérent des deux côtés et match après match. Ainsi, on pourra avoir le bon rythme et comprendre ces coups de sifflets. »