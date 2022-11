Les arbitres NBA font-ils enfin la chasse aux marchers ?

Les arbitres ont sifflé sept marchers aux Warriors la nuit dernière face aux Mavericks. Des coups de sifflet qui ont coûté cher, surtout celui sur Stephen Curry alors que Golden State n’avait que deux points de retard avec une quinzaine de secondes au chronomètre. Dans la foulée, Dorian Finney-Smith met un lancer-franc sur deux et les Warriors doivent absolument marquer à 3-points. C’est raté pour Klay Thompson, malgré un très joli système.

Mais comme le note Tom Haberstroh, ce n’est pas la première fois que les arbitres sifflent des marchers sur des actions décisives cette saison et, globalement, ils sifflent beaucoup plus qu’auparavant.

L’an passé, la moyenne était ainsi de 1.3 marcher sifflé par rencontre en NBA. En octobre, il n’y en avait toujours que 1.7 sifflé par match, mais en novembre, cette moyenne est passée à plus de 3.5 par rencontre !

Une trajectoire très étonnante car lorsque les arbitres veulent mettre l’accent sur un point du règlement, ils frappent généralement fort au début de la saison, afin de faire passer leur message d’entrée. Le fait que la moyenne de marchers sifflés ait doublé d’octobre en novembre a donc de quoi étonner, mais c’est peut-être que les officiels ont vu que les joueurs abusaient de plus en plus au niveau de la règle, et qu’il fallait donc sévir.

Il faudra en tout cas surveiller l’évolution pour la suite de la saison. Les joueurs vont-ils davantage faire attention ? Les arbitres seront-ils toujours aussi attentifs à leurs appuis ? À suivre…