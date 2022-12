Après une dernière possession de folie, Houston s’impose à Phoenix

Dans une soirée marquée du sceau de l’exploit avec les victoires des Lakers à Milwaukee et du Heat à Boston, les Rockets réalisent leur plus belle performance de la saison : un succès à Phoenix, le leader de la conférence Ouest, invaincu depuis six matches ! Dans ce match des extrêmes, Devin Booker avait pourtant poursuivi sur sa lancée, et les Suns menaient tranquillement de 16 points dans le 3e quart-temps (89-73).

Mais les jeunes Rockets n’ont jamais baissé les bras. C’est d’abord Jalen Green qui plante huit points en trois minutes, pour permettre à Houston de revenir à -10 à l’entame du dernier quart-temps (96-86).

On pense que Phoenix a l’expérience et le talent pour redonner un coup de collier mais les Rockets signent un 9-0 pour égaliser avec un héros improbable : Bruno Fernando, qui dunke sur tout ce qui bouge ! Tout est à refaire pour les Suns (106-106), mais ça ne s’arrange pas car Jabari Smith Jr. puis Garrison Mathews font mouche, et Houston est devant à quatre minutes de la fin (113-110).

Derrière, c’est Eric Gordon qui en remet une couche dans le corner, tandis qu’Alperen Sengun bâche Devin Booker, qui remet tout de même dedans (118-115). Il reste moins de deux minutes à jouer, et les Rockets vont tenir. Pourtant, Cameron Payne va égaliser à 45 secondes de la fin avec un 3-points lointain (121-121) et Jalen Green laisse filer un lancer-franc. Mais dans une folle dernière possession, les Suns ne vont jamais réussir à marquer. Payne, puis Booker s’essaient de loin, mais ça loupe.

Sous les panneaux, Ayton et Bridges arrachent les rebonds, et ce même Bridges loupe un tir à 30 centimètres du cercle ! Kevin Porter Jr. arrache le rebond, mais pour éviter de mettre le pied en touche, il sert Damion Lee, qui redonne à Booker. Seul face au cercle, la superstar des Suns… rate ! Les Rockets ont gagné.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une dernière possession de dingue. En 19 secondes, les Suns vont shooter quatre fois ! Il n’y a pas un mauvais tir sur la dernière possession avec d’abord Payne dans le corner, puis Booker à sept mètres sur un stepback qu’il maîtrise. Derrière, Bridges arrache le rebond et il shoote dans la foulée. Il est à moins d’un mètre du cercle, mais ça tape le bord. Porter Jr prend le rebond, mais il est collé à la ligne de fond, et il balance la balle vers… Damion Lee. La recrue des Suns voit Booker, seul près de la ligne des lancers-francs. Et il se loupe.

La trappe des Rockets. Auteur de 95 points en deux matches, Devin Booker en plante 41 de plus ce soir. Et il était parti pour en mettre une dizaine de plus. Laissé libre en premier quart-temps, il en était déjà 18 points à 7 sur 9 aux tirs. Quand il revient en jeu en deuxième quart-temps, les Rockets décident de le prendre à deux dès qu’il a le ballon. Il ne va prendre qu’un tir, et surtout s’énerver avec une technique, et déjà trois fautes à la pause.

TOPS/FLOPS

✅ Bruno Fernando. C’est lui, dans le 4e quart-temps, qui relance les Rockets, et c’est un super coaching de Stephen Silas. En 13 minutes, Bruno Fernando signe 14 points à 7 sur 8 aux tirs, et il prend 7 rebonds. Peut-être le meilleur intérieur de l’effectif sur le pick-and-roll.

✅⛔ Jalen Green. Son 3e quart-temps est éblouissant avec 20 points, dont 8 en fin de quart-temps pour redonner espoir. Il s’éteint dans le 4e quart-temps, et il loupe même un lancer qui aurait pu coûter cher. Mais son agressivité permanente donne le ton à toute l’équipe, et a fini par faire céder les Suns.

✅⛔ Devin Booker. 136 points en trois matches pour le meilleur joueur de la semaine. Son premier quart-temps est magnifique. Il ne force rien, fait jouer les autres, et tout paraît fluide. Mais il loupe deux tirs de la gagne sur la dernière possession.

⛔ Deandre Ayton. Quel contraste avec les intérieurs de Houston qui sautaient partout et attaquaient le cercle. Le manque d’agressivité d’Ayton coûte cher aux Suns. Il n’a pas pesé sur la raquette.

LA SUITE

Phoenix (15-7) : déplacement dimanche à San Antonio.

Houston (6-16) : back-to-back du côté de Golden State