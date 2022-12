Pour son grand retour, Jimmy Butler assomme Boston en prolongation !

Nous ne sommes qu’en décembre, mais il y avait déjà un parfum de playoffs pour ce match entre Boston et Miami, deux prétendants aux premières places de la conférence Est qui se sont retrouvés en finale de conférence à deux reprises sur les trois dernières saisons.

Les débats s’annonçaient plus équilibrés avec le retour de Jimmy Butler qui faisait suite à celui de Tyler Herro, dix jours plus tôt. Et après avoir perdu les deux premières oppositions en saison régulière, le Heat se voyait bien tenter un coup au TD Garden. Mission réussie !

Au terme d’un premier quart-temps intense mais équilibré (27-27), c’est Miami qui a ouvert les hostilités en passant un 9-2 pour passer à +7 (29-36). Pour répondre aux coups de chaud de loin de Tyler Herro, Kyle Lowry ou à la montée en température de Jimmy Butler, Boston a alors pu compter sur l’adresse extérieure d’Al Horford, Jaylen Brown et Grant Williams afin de reprendre la tête à la pause (62-59).

Le combat était acharné des deux côtés du parquet, mais cette fois, c’est Boston qui a réussi à prendre le meilleur malgré la prestation discrète de Jayson Tatum, mouillé par les fautes. Jaylen Brown a alors été précieux pour alimenter le 17-2 passé par les locaux. Et après ses deux missiles derrière l’arc, ce sont ceux de Grant Williams qui ont alourdi la note afin de faire passer les locaux à +12 (86-74).

Sauf que le Heat en avait gardé sous le pied et a passé la vitesse supérieure au début du dernier acte. Par l’intermédiaire d’un duo Herro-Adebayo intenable, Miami a en effet infligé un retentissant 13-0 pour reprendre les commandes du match (91-96).

Voilà qui laissait présager un « money-time » de folie et sur ce point, les deux équipes n’ont pas déçu ! Jayson Tatum et Grant Williams ont tout tenté pour essayer de faire pencher la balance en leur faveur, mais les Floridiens ont répondu à chaque fois, avec Bam Adebayo d’abord puis un Jimmy Butler impérial pour offrir trois longueurs d’avance aux siens à 5 secondes de la fin (107-110).

« Jimmy Buckets » aurait ainsi pu être le héros du match si Jaylen Brown n’avait pas inscrit un panier complètement fou avec l’aide de la planche pour égaliser à la dernière seconde et envoyer tout le monde en prolongation (110-110) !

Pas de quoi décourager Jimmy Butler, qui a remis le couvert avec deux paniers « clutch », dans le trafic puis sur un step-back devant Al Horford, pour finir le boulot et permettre à Miami de l’emporter 120-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « money-time », propriété de Jimmy Butler. La dernière fois que le Heat avait gagné avec lui dans ses rangs, c’était face à Phoenix et grâce à un Jimmy Butler doublement décisif face à Devin Booker dans les toutes dernières secondes. Pour son retour au jeu, « Jimmy Buckets » a encore été « clutch » avec deux paniers en fin de quatrième quart-temps et deux autres tirs décisifs en prolongation. L’ailier avait promis qu’il arrivait à Boston avec les crocs. Il ne pouvait rêver meilleur retour.

– La victoire de la défense. Le Heat a inversé la tendance au début du quatrième quart-temps par sa défense agressive. Dans le même temps, l’option choisie par Boston de jouer à cinq joueurs autour de la raquette, avec Grant Williams d’un côté et Al Horford de l’autre, n’a pas vraiment payé. Les Celtics ont vu leur attaque se figer à de trop nombreuses reprises, occasionnant pertes de balle et mauvais choix. A chaque fois que le ballon a bougé en revanche, les locaux ont scoré ou trouvé de bonnes positions. A l’arrivée, même le coup de pouce venu d’ailleurs de Jaylen Brown n’aura pas suffi.

L’ACTION DU MATCH

On appelle ça une belle prière ! A -3 à un peu plus de cinq secondes de la fin, alors que le Heat a encore une faute à donner et avec un Jayson Tatum pas en grande forme, c’est dans les mains de Jaylen Brown que le ballon atterrit. Pour éviter une faute rapide, JB déclenche rapidement, à trois bons mètres derrière la ligne à 3-points. Un petit coup de pouce de la planche, et bingo ! Un exploit resté malheureusement sans suite pour les Celtics, mais le panier vaut le coup d’œil.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Un retour gagnant, des paniers décisifs et la victoire au bout de la nuit, Jimmy Butler a régalé le TD Garden pour terminer à 25 points et 15 rebonds en 35 minutes. Pas mal pour un match de reprise.

✅ Tyler Herro. Aux côtés de Jimmy Butler, il a été le principal artilleur du Heat, celui qui a maintenu les siens en vie quand Boston faisait la course en tête. Un gros 6/10 à 3-points venu rappeler le joueur à ses premiers exploits dans la ligue, face à Boston notamment.

✅ Bam Adebayo. Lui aussi aura été essentiel dans le succès arraché par Miami, par son efficacité près du cercle, son impact des deux côtés du parquet et son jeu à deux avec Tyler Herro notamment.

⛔️ Jayson Tatum. Un match sans, ça peut arriver tant JT a survolé le début de saison. Mais ce soir, ça n’a pas voulu rentrer. Un peu gêné par les fautes au retour des vestiaires, il a eu du mal à trouver son rythme, comme en témoigne son 0/7 à 3-points.

⛔️ Al Horford. « Big Al » aurait aimé célébrer sa prolongation de contrat par une victoire. Non seulement c’est Miami qui l’a emporté, mais le pivot n’a eu que trop peu d’impact globalement sur la rencontre. Il a aussi mangé sévère sur la fin en défendant sur Jimmy Butler.

LA SUITE

Boston (18-5) : Les Celtics ont rendez-vous su le parquet des Nets demain soir (minuit).

Miami (11-12) : le Heat est attendu à Memphis lundi soir (02h00).