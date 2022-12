Bucks – Lakers : Anthony Davis (44 points) plus fort que Giannis Antetokounmpo (40 points) !

Pour le grand retour aux affaires de Khris Middleton, qui n’avait pas joué depuis le Game 2 de la série du premier tour des playoffs contre les Bulls et qui a soigné sa première sortie de la saison (17 points et 7 passes), les Bucks se sont inclinés de justesse face aux Lakers (133-129), sur leur parquet du Fiserv Forum.

Au terme d’un véritable thriller, les « Purple & Gold » d’un Anthony Davis absolument grandiose (44 points, 10 rebonds et 4 passes) l’ont en effet emporté au bout du suspense, après un tir de l’égalisation à trois-points manqué par Jrue Holiday. Le pivot de Los Angeles a été bien aidé par les deux double-double de LeBron James (28 points, 8 rebonds et 11 passes) et Russell Westbrook (15 points, 7 rebonds et 11 passes), le premier l’accompagnant au scoring » dans le dernier acte pour repousser les assauts des Bucks (13 points dans le 4e quart-temps pour « LBJ »), le second signant une partition « all-around » proche de la perfection.

Côté Bucks, une performance immense de Giannis Antetokounmpo (40 points, 7 rebonds et 5 passes), merveilleusement secondé par Jrue Holiday (28 points, 6 rebonds et 9 passes) et Bobby Portis en sortie de banc (15 points et 10 rebonds), mais peut-être quelques regrets d’avoir joué un match de trainard en première mi-temps (66-58 en faveur des Lakers), car ils ont remporté la seconde mi-temps avec un différentiel de +4 (71-67), soit l’écart final…

Avant d’attaquer la suite de leur « road-trip » dans la conférence Est (Washington, Cleveland, Toronto, Philadelphie et Detroit), les Lakers s’offrent en tout cas la victoire référence de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand retour de Khris Middleton. Il n’avait pas joué depuis le 20 avril, date du Game 2 de la série contre les Bulls du premier tour des playoffs ! Plus de sept mois plus tard, l’ailier des Bucks a retrouvé le cinq majeur de son équipe, pour la première fois dans cet exercice 2022/23. Limité à 27 minutes pour reprendre en douceur, il a été très propre, comme quand on l’avait laissé en avril, avec 17 points à 6/11 aux tirs, 2 rebonds et 7 passes. Malgré la courte défaite, les Bucks peuvent avoir le sourire : leur « Big Three » est officiellement de retour.

– LeBron James dépasse Magic Johnson au classement des passes en carrière. Sur une passe décisive au début du quatrième quart-temps, « King James » a dépassé la légende ultime des Lakers, Magic Johnson, au classement all-time des meilleurs passeurs. Avec 10.144 offrandes en carrière, il est désormais le 5e passeur le plus profique de l’histoire de la ligue, avec en ligne de mirées prochaines semaines Mark Jackson (4e) et Steve Nash (5e), qui ne sont pas très loin (10.334 pour le premier, 10.335 pour le second). Au-delà de ça, « LBJ » a sorti un match XXL pour venir à bout de ces Bucks coriaces. Discret en première période, il est monté tranquillement en puissance dans le troisième acte, avant de prendre (conjointement avec Anthony Davis) les choses en main dans le dernier quart-temps, au cous duquel il a marqué 13 de ses 28 points. Une bonne soirée pour le n°6.

TOPS & FLOPS

✅ Anthony Davis. Sensationnel en l’absence de LeBron James au milieu du mois de novembre, « AD » n’affiche aucune baisse de régime depuis le retour du « King » et enchaine un 8e match à 25 points ou plus. Face à la défense de Milwaukee, il dépose 44 points (à 18/27 !), accompagnés de 10 rebonds, 4 passes et 3 contres. Il pointait déjà à 23 points à la mi-temps, et a continué de contribuer au scoring jusqu’aux tous derniers instants. Son meilleur match de la saison.

✅ Russell Westbrook. Ses deux coéquipiers prennent toute l’attention médiatique car ils ont marqué beaucoup de points, mais « RussWest » est lui aussi à féliciter pour son match. Moins offensif, davantage dans la gestion : 15 points, 7 rebonds et 11 passes, et surtout aucune perte de balle. Tout ça en sortie de banc. Le « Brodie » a proposé une partition pas loin d’être parfaite, à la baguette d’une attaque particulièrement tranchante et efficace (54% aux tirs dont 42% derrière l’arc, 32 passes pour seulement 4 pertes de balle).

✅ Jrue Holiday & Giannis Antetokounmpo. En observation pendant la première période, les deux joueurs ont furieusement passé la cinquième vitesse au retour des vestiaires, en inscrivant 47 de leurs 68 points cumulés après la pause. C’est d’ailleurs sous leur impulsion que les Bucks sont revenus à hauteur des Lakers dans le troisième quart-temps, leur passant même devant au score quelques minutes après la reprise avec un « run » de 21-11. Très forts aussi dans le dernier quart-temps et pas loin, à plusieurs reprises, de faire pencher la balance en faveur de leur équipe, ils n’ont rien à se reprocher malgré la défaite.

⛔️ La « second unit » des Bucks. A l’exception de Bobby Portis qui signe un double-double (15 points et 10 rebonds), les remplaçants des Bucks n’ont pas été au rendez-vous puisqu’ils n’ont marqué que 8 points… tous en fait inscrits par Pat Connaughton. Ainsi, George Hill, Jevon Carter et Wesley Mathews finissent avec une bulle. Regrettable, quand on sait que l’écart final est de 4 points, et que les remplaçants des Lakers ont inscrit 8 points de plus, avec 31 unités au total…

LA SUITE

– Bucks (15-6) : « back-to-back » à Charlotte (00h00)

– Lakers (9-12) : suite du « road-trip » sur la côte Est, à Washington dans la nuit de dimanche à lundi (00h00)